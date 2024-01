Congo-Brazzaville: Insertion des jeunes - Le Centre de formation professionnelle de Kintélé bientôt opérationnel

Prêt depuis 2021, le Centre de formation professionnelle de Kintélé, au Nord de Brazzaville, a été livré provisoirement au ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya, le 9 janvier, par la société China state construction engenering corporation (CSCEC).

Construit par la société CSCEC, le Centre de formation professionnelle de Kintélé est un don de la Chine à l'Etat congolais. Il est bâti derrière le parking du stade de la Concorde, sur un terrain de 4,5 hectares. C'est un établissement public d'enseignement technique et professionnel abritant un bâtiment principal à un niveau déjà équipé, un bloc administratif et une salle d'enseignement théorique.

Le rez-de-chaussée abrite cinq bureaux administratifs, trois salles de classe, une salle de réunion et un bloc sanitaire. A l'étage, il est prévu dix salles de classe d'une capacité totale de deux cents élèves. L'établissement, dont les travaux sont achevés depuis fin mai 2021, comporte aussi un amphithéâtre de cent cinquante places entièrement équipé ; trois bâtiments de dortoirs contenant dix chambres chacun, soit trente lits de capacité d'hébergement, et deux autres bâtiments de vingt lits réservés aux professeurs.

Cet établissement est doté aussi d'un réfectoire de deux cents places avec cuisine industrielle, annexé d'un local magasin abritant deux chambres froides positives et négatives. Il faut y ajouter une aire de jeux réservée au basket-ball et au volley-ball ; un terrain de football et deux hangars, dont l'un est dédié aux travaux pratiques et l'autre à la maintenance d'engins.

L'école comprendra plusieurs filières techniques et professionnelles telles que la menuiserie et l'électricité ; la conduite et maintenance d'engins agricole ; l'agriculture et bien d'autres filières technologiques. Le Centre de formation de Kintélé accueillera des apprenants venant avec ou sans niveau intellectuel requis, pour leur donner une qualification professionnelle pouvant leur garantir une insertion sociale ou d'être compétitifs sur le marché de l'emploi.

« Nous recevons ce matin provisoirement le Centre de formation professionnelle de Kintélé, un don de la Chine au Congo qui vient renforcer l'année 2024 dédiée à la jeunesse. Nous le remettons au ministère en charge de l'Enseignement technique qui doit prendre des mesures qui s'imposent pour éviter que l'infrastructure ne soit vandalisée », a souligné Jean Jacques Bouya.

Recevant à son tour le trousseau de clés, le ministre de l'Enseignement technique, bénéficiaire de l'infrastructure, a promis d'en faire bon usage pour le bien de la jeunesse congolaise.

« Nous remercions la Chine qui fait ce don au président de la République, généralement à la jeunesse congolaise. La remise provisoire de cet ouvrage se fait dès les premiers jours d'une année consacrée à la jeunesse par le chef de l'Etat. Ici, sera le lieu de la formation mais aussi de maturation des valeurs républicaines dont nous avons besoin. Nous allons tout mettre en oeuvre pour viabiliser cette infrastructure de manière à ce que celle-ci fonctionne conformément à l'objet pour lequel elle a été construite », a souligné Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.