Afrique: CAN 2024 - Le Ghanéen Ayew et le Tunisien Msakni vers une huitième participation record

André Ayew et Youssef Msakni s'apprêtent à participer à leur huitième tournoi continental. De quoi égaler le record détenu par le Camerounais Rigobert Song.

Dans la vie, il y a parfois des histoires d'amour qui durent. Comme celles du Ghanéen André Ayew et du Tunisien Youssef Msakni avec la CAN.

Depuis sa première apparition en 2008 chez lui au Ghana, André Ayew, 35 ans (116 matchs et 24 buts en sélection), a participé à tous les tournois à l'exception de l'édition 2013 en Afrique du Sud.

André Ayew, premier joueur de l'histoire à marquer au cours de sept CAN différentes ?

Parti libre de l'OM à l'été 2015, André Ayew est revenu fin 2023 dans le Championnat de France au Havre. Avec la sélection, André Ayew, Prix Marc-Vivien Foé, compte 34 apparitions pour 10 buts marqués en CAN. Le « Black Star » est maintenant à deux longueurs derrière le record du plus grand nombre de matchs disputés dans l'histoire du tournoi, détenu par l'actuel sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song.

En Côte d'Ivoire, André Ayew pourrait aussi devenir le premier joueur de l'histoire à marquer au cours de sept CAN différentes. « Il n'a peur de rien et adore son pays. Être capitaine pour lui, c'est capital. Je me souviens de ses pleurs à la fin du match contre la Côte d'Ivoire en finale de la CAN 2015. Je me souviens aussi de son épaule déboitée à deux reprises lors de la CAN 2012 en quart de finale face à la Tunisie. C'est vraiment un guerrier sur le terrain », confie le journaliste de L'Équipe Hervé Penot.

Dans les colonnes de L'Équipe, Ayew était revenu sur cet épisode. « J'ai demandé à Gyan (Asamoah) de me la remettre mais, quand il a vu l'épaule dehors, il a refusé. Finalement, Emmanuel Badu est arrivé et me l'a poussée comme un malade. Quand je joue pour le Ghana, je joue pour un peuple, pour une patrie, pour des gens qui comptent sur moi. Je ne peux pas me plaindre. C'est finalement l'élimination qui a réveillé les douleurs. »

Le Ghana, quadruple vainqueur de l'épreuve, évolue dans le groupe B de la Coupe des Nations. André Ayew et ses coéquipiers commencent la phase de poules par un match contre le Cap-Vert le 14 janvier et rencontrent ensuite l'Égypte et le Mozambique. Le Ghana possède le troisième record de victoires en CAN après l'Egypte et le Cameroun avec quatre titres, et le dernier remonte à 1982.

Youssef Msakni, un vrai talent, pas assez connu en Europe

À 34 ans, le Tunisien Youssef Msakni (98 matchs, 22 buts en sélection), qui évolue au Qatar, est aussi en lice pour le record de participation. Depuis la CAN 2010 en Angola, il avait 19 ans, l'Aigle de Carthage n'a manqué aucune édition. « C'est un grand joueur très technique, un vrai talent, pas assez connu en Europe. On est heureux de l'avoir comme capitaine », a dit son compatriote Aïssa Laïdouni lors du Mondial 2022 au Qatar.

Dans une interview accordée à BeIN Sports, Youssef Msakini est revenu sur ses précédentes participations à la CAN. L'attaquant a indiqué que son plus beau but était celui marqué face à l'Algérie en 2013. « Le but de Youssef Msakni a libéré tout un peuple. On a sauté de joie sur le banc », racontait à l'époque Wahbi Khazri à RFI.

Son meilleur souvenir reste le but contre le Nigeria à la CAN 2021 au Cameroun. « Nous vivions dans des circonstances difficiles. Nous nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale à la troisième place de notre groupe et il nous manquait 12 joueurs à cause du Covid, en plus d'une blessure du gardien... il y avait un doute dans le groupe, mais nous avons ensuite battu un des favoris. »

Msakni a ajouté dans la même interview que la Coupe d'Afrique d'Égypte 2019 reste l'un de ses meilleurs moments : « Je pense que nous avons pu remporter le titre de l'édition 2019 de CAN. Nous étions très proches du titre à ce moment-là. » La Tunisie perdra face au Nigeria lors du match pour la troisième place.

« C'est un super footballeur, et malgré le fait qu'il joue depuis près de dix ans dans un championnat dont le niveau n'est pas très fort, il a toujours su l'élever lors des matchs de la sélection. On voyait aussi qu'il était toujours très heureux de retrouver l'équipe nationale. Youssef, c'est un garçon avec une assez forte personnalité, mais qui n'a pas un comportement de star », a souligné Alain Giresse sélectionneur des Aigles de Carthage de décembre 2018 à août 2019 pour pour So Foot.