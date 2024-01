Congo-Kinshasa: Fondation Éternel mon berger - Un repas de coeur avec les veuves et les orphelins

Le geste mené en faveur des couches vulnérables s'est inscrit dans le cadre de la célébration en differé des festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre.

Une délégation de la Fondation Éternel mon berger (FEMB) de maman Yvette Mbuyi a rendu visite aux veuves et orphelins encadrés par l'organisation non gouvernementale Initiatives pour le développement des vulnérables (IDV), située au quartier Camp Luka, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. A l'occasion de cette descente sur le terrain, FEMB a apporté dans sa gibécière des denrées alimentaires ( sacs de riz, de semoule, de haricots et de sucre ainsi que des cartons de poulet et de tomates, des bidons d'huile, etc.) ainsi que des pièces de pagne et des foulards de tête pour environ 120 veuves présentes.

Pour des enfants orphelins, près d'une cinquantaine, il y a eu des vêtements et chaussures, des jouets ainsi que des paquets de boissons sucrées. A côté, la Fondation a également remis aux encadreurs de IDV une enveloppe d'argent pour les besoins et les premières nécessités de ce centre.

Un geste de coeur pour la FEMB qui entre dans le cadre de la mission qu'elle s'est assignée, celle de venir au secours des vulnérables en République démocratique du Congo et partout dans le monde, selon la vision de son initiatrice, la Congolaise Yvette Mbuyi qui vit à l'étranger mais affecte une partie de ses économies dans les oeuvres caritatives menées par sa fondation. Ce geste a été salué par les responsables d'IDV ainsi que les bénéficiaires qui ont émis le voeu de voir l'initiatrice de cette fondation être bénie en vue de continuer à mener ce genre d'oeuvres au bénéfice des vulnérables et des nécessiteux. De leur côté, les responsables de la FEMB ont promis de continuer à intervenir, selon les moyens disponibles, dans la résolution des problèmes qui se posent dans ce centre.