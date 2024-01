Afrique de l'Est: BlueInvest Africa - Trente projets au menu de la deuxième édition prévue au Kenya en juillet

BlueInvest Africa lance un appel aux entrepreneurs africains désireux de se développer dans l'économie bleue. Selon un communiqué de presse, trente projets seront sélectionnés en vue de leur présentation à un panel d'investisseurs lors de la deuxième édition de cet événement, qui aura lieu au Kenya les 3 et 4 juillet 2024.

BlueInvest Africa 2024 se déroulera sur la côte kényane, au début juillet 2024. C'est la deuxième édition de cet événement d'affaires initié en 2022 par la Commission européenne et organisé par elle. Objectif : permettre à des entrepreneurs africains en quête de financement et à des investisseurs internationaux en quête d'opportunités de se rencontrer autour de projets susceptibles de dynamiser l'économie bleue africaine », précise-t-on.

Par économie bleue, ajoute la même source, il faut entendre toutes les activités économiques durables qui se déroulent en milieu marin ou d'eaux intérieures, que ces activités soient traditionnelles, comme la pêche, le tourisme et le transport, ou innovantes, comme les biotechnologies, l'aquaculture et les énergies renouvelables. BlueInvest Africa met en plus l'accent sur le développement équitable et durable, la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique.

L'événement sera centré sur la présentation de 30 projets « bleus » à un panel d'investisseurs et de parties prenantes présents et en ligne. L'ambition est de permettre à ces projets d'attirer les partenaires qui voudront et pourront les développer.

Comme pour BlueInvest Africa 2022, qui s'est déroulé aux Seychelles, plusieurs types d'investisseurs seront invités à assister aux présentations de projets : des institutions financières internationales, régionales et nationales, des investisseurs institutionnels publics et privés, des organisations internationales, nationales et régionales, ainsi que diverses structures collectives, comme des plateformes d'entreprises, des incubateurs et des business angels.

L'appel à projets s'adresse aux entreprises établies en Afrique, officiellement enregistrées et déjà actives dans un ou plusieurs secteurs de l'économie bleue. BlueInvest Africa 2024 cherchera aussi à impliquer de petites, micro et moyennes entreprises (Pmme) africaines dont les idées innovantes ont besoin d'être soutenues pour prendre de l'ampleur sur les marchés africains.

Les projets soumis au comité de sélection de BlueInvest Africa doivent être développés ou en cours de développement. Ils doivent s'inscrire dans un secteur de l'économie bleue et viser un déploiement dans un ou plusieurs pays africains. Ils doivent aussi intégrer des objectifs de durabilité, tant au niveau de la production, que de la mise en oeuvre et du cycle de vie.