Afrique: CAN 2023 - Après avoir refusé la « Cité CAN », que savoir de l'hôtel où loge le Maroc ?

Première équipe à poser ses valises en Côte d'Ivoire en vue de la CAN 2023, la sélection du Maroc, qui est basée à San Pedro, passera son séjour à l'hôtel Sophia.

Et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) n'a pas fait les choses dans les détails, puisqu'elle a réservé l'ensemble de l'établissement pour tout le temps que passeront les Lions de l'Atlas dans cette ville.

Le choix de l'hôtel Sophia est intervenu après le refus du sélectionneur marocain, Walid Regragui, de voir son équipe être logée dans la « Cité CAN » de San Pedro, la résidence mise à la disposition de la délégation marocaine par le comité d'organisation de la CAN 2023. Un logement donc Regragui a déplore l'état.

A en croire les médias marocains, l'hôtel Sophia, qui appartient à une ressortissante marocaine résidant en Côte d'Ivoire, comporte 74 chambres, un restaurant climatisé et un autre sur la plage, en plus d'une terrasse donnant directement sur une plage privée. On peut également y trouver une salle de réunion et une deuxième salle réservée aux conférences de presse.

Et pour que l'équipe marocaine puisse se sentir à l'aise et y résider dans de bonnes conditions, la FRMF aurait procédé au réaménagement des différents espaces de cet hôtel et à l'équipement de sa cuisine, qui sera supervisée par des chefs marocains.

Le Maroc, il faut le rappeler, se trouve dans le groupe F en compagnie de la RD Congo, de la Tanzanie et de la Zambie.