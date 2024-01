Ile Maurice: Nasreen Nahaboo, enseignante devenue maîtresse en pâtisserie

Cette ancienne enseignante a entrepris un voyage exceptionnel, il y a dix ans, pour réaliser son rêve le plus cher : créer son école de pâtisserie. Son histoire est celle d'une passion qui a évolué au fil des années, aboutissant à la fondation de L'Atelier de La Pâtisserie et Boulangerie Ltée. Pour elle, la pâtisserie est un art du partage et de la générosité.

Le début de cette aventure sucrée remonte à une affection profonde pour la pâtisserie. Nasreen Nahaboo, mère de trois garçons, jonglait avec l'art de la pâtisserie tout en partageant généreusement ses créations avec famille et amis lors des festivités. Bien que son adolescence ait été orientée vers des études plus conventionnelles, elle a retrouvé sa passion pour la pâtisserie après son mariage. Elle a consacré son temps libre à perfectionner ses compétences, explorant des recettes, investissant dans des livres culinaires lors de ses voyages et s'inspirant de diverses sources, qu'il s'agisse d'assiettes artistiques, de rencontres ou d'oeuvres d'art.

Le véritable catalyseur de son parcours a été son fils aîné, Ayman, qui a manifesté un amour précoce pour la cuisine. «Ses jouets préférés étaient les ustensiles de cuisine et il était souvent à mes côtés explorant des recettes simples et complexes. Avec l'arrivée de mes deux autres enfants, j'ai trouvé dans la pâtisserie un moyen privilégié de les ravir», se rappelle la fondatrice de l'école. Encouragée par son époux et ses enfants, elle a décidé en 2013 de concrétiser son rêve en ouvrant une école de pâtisserie.

L'inauguration de L'Atelier de La Pâtisserie et Boulangerie Ltée a ouvert un nouveau chapitre. À 49 ans, Nasreen Nahaboo n'a pas hésité à relever ce défi. Avec le soutien de son époux, elle a surmonté les obstacles pour aménager un local pour les cours, acquérir le matériel nécessaire, obtenir l'approbation de la Mauritius Qualifications Authority, et définir les contenus des cours. Passionnée par son métier, elle affirme avoir parcouru le monde pour étudier la cuisine et la pâtisserie et devenir finalement une formatrice reconnue en pâtisserie cake design.

Pour Nasreen Nahaboo, la pâtisserie est un art du partage et de la générosité. «Mon objectif principal est de transmettre mon savoir et mon amour pour la pâtisserie. En tant que formatrice, je partage mes compétences et astuces avec les élèves, les guidant dans la réalisation de gâteaux pour toutes les occasions. J'insiste sur le fait que la pâtisserie et le cake design sont des formes d'expression permettant de créer des oeuvres comestibles incroyables. Le sourire de bonheur chez ceux qui dégustent mes créations contribue à mon propre bonheur.»

Lorsque l'art et le sucre se rencontrent dans le monde du cake design, Nasreen voit une occasion d'aller au-delà des conventions. Chaque gâteau personnalisé, estime-telle, devient un souvenir mémorable, apportant une dimension nouvelle aux événements. Avec son fils Ayman, qui a été nommé Wilton Method Instructor en 2018, Nasreen s'est immergée dans le succès de ses créations partagées sur les réseaux sociaux. Elle a eu la chance d'apprendre aux côtés de cake designers renommés, tels que Kelvin Chua, Timri Kuan, Alan Dunn, élargissant ainsi ses compétences et son savoir-faire.

Malgré le succès, Nasreen Nahaboo reste consciente des défis du métier. Elle souligne l'importance du respect des réglementations, de la création de créations de qualité dans des délais raisonnables et de la rentabilité. Pour Nasreen, le cake design n'est pas simplement une passion, mais un métier qui demande passion et persévérance. Elle insiste sur le fait que le véritable art du cake design réside dans la capacité à créer des oeuvres culinaires personnalisées, à écouter les souhaits les plus extravagants sans aucune limite.

À travers ses années d'expérience, la pâtissière a formé de nombreuses personnes, mettant en avant que le cake design est bien plus qu'un simple hobby. «C'est une forme d'art exigeant créativité, compétence et engagement envers la perfection. Chaque création sucrée est une histoire, une expérience sensorielle et une expression unique de mon amour pour la pâtisserie. Je continue d'innover, de partager et de répandre la joie à travers mes délices sucrés», se réjouit Nasreen Nahaboo.