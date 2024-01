Ile Maurice: Kimberley Lecourt au départ avec l'équipe AG Insurance-Soudal

Les choses sérieuses débutent très vite en cette année 2024 pour Kimberley Lecourt de Billot. La cycliste mauricienne sera au départ du Santos Tour Down Under en Australie du 12 au 14 janvier sous les couleurs de sa nouvelle formation, AG Insurance-Soudal.

Il s'agit d'une grande première sur le WorldTour UCI pour notre compatriote qui portera le dossard numéro 72. Les autres cyclistes retenues par l'équipe belge pour ce premier rendez-vous de l'année sont les Australiennes Sarah Gigante et Anya Louw, l'Italienne Gaia Masetti, la Belge Julie Van De Velde et la Néo-zélandaise Ally Wollaston.

«On se rencontre à Singapour et de là, on prend l'avion pour l'Australie où nous rencontrons nos deux coéquipières australiennes. La Néo-Zélandaise nous rejoint deux jours plus tard», lance, d'emblée, Kimberley visiblement impatiente de participer à cette premiere course sous ses nouvelles couleurs. Et ce, même si elle n'est pas en mesure de bien se situer en ce qu'il s'agit de sa forme. «Je n'ai appris qu'un mois de cela que je serais au départ du Tour Down Under», précise-t-elle.

«Cela fait un mois que j'ai repris l'entraînement sérieusement lors du camp d'entraînement de l'équipe (à Calp en Espagne). J'étais blessée avant cela et je n'avais pas l'autorisation de faire grand-chose. Avec mon coach, on a fait tout ce que l'on pouvait pour que je sois dans la meilleure condition possible», confie-t-elle. Toutefois, notre compatriote est encore loin de sa forme optimale. Ce Tour Down Under sera comme un autre camp d'entraînement qui lui permettra de progresser en vue des prochaines échéances. «En fait, j'ai des objectifs à atteindre mais le Tour Down Under n'en est pas un. L'équipe le voit plus comme un camp d'entraînement. Mais qui sait ? Tout peut arriver en cyclisme quand on le veut vraiment», dira-t-elle.

De toute façon, les cyclistes de la Team AG Insurance-Soudal viseront les meilleures places possibles au classement général. Il faudra voir comment se déroulent ces trois étapes. Le niveau sera élevé avec, notamment, la tenante du titre Grace Brown, l'Australienne évoluant sous les couleurs de la formation française FDJ-Suez et sa dauphine et compatriote Amanda Spratt de l'équipe américaine Lidl-Trek. Notons que 16 équipes se sont inscrites pour cette édition 2023 du Tour.