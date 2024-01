Ile Maurice: «La clique à la tête de la compagnie nationale achète la complaisance de tous»

interview

Raj Ramlugun, ex-employé et syndicaliste chez MK, qui est aussi le secrétaire de la Listed Companies Minority Shareholders Association, nous parle de notre compagnie d'aviation nationale. La culture de mauvaise gouvernance y est pire qu'avant, estime-t-il. MK est dirigée par une «clique insidieuse et accapareuse» qui veut le contrôle absolu. Elle mène une politique de harcèlement et de victimisation subtils mais constants contre ceux et celles qui ne sont pas achetables. Il demande que l'opposition s'engage à réintégrer Sharvin Sunassee, Yogita Babboo et Shalini Dindyal.

Avez-vous finalement abandonné la bataille judiciaire pour que MK reconnaisse les droits de ses petits actionnaires ?

Non. Nous avons donné avis d'appel...

MK est devenue maintenant la propriété exclusive de l'État , directement et à travers la Mauritius Investment Corporation (MIC). Ne doit-elle pas être encore plus transparente ?

On s'est débarrassé des actionnaires stratégiques Air France et Air India, de l'actionnaire privé local Rogers et des actionnaires institutionnels, National Pensions Fund et State Investment Corporation. Je n'ai pas très bien compris la mise à l'écart de ces deux dernières institutions publiques mais en tout cas voilà MK aux mains d'un conglomérat, Airport Holdings Ltd (AHL), financé par l'argent public mais géré comme une entité privée. En privant les petits actionnaires comme moi de la possibilité de poser des questions lors d'une éventuelle assemblée générale (AGA), qui d'ailleurs n'a pas eu lieu, ou même en dehors d'une AGA, il ne reste plus personne d'autre pour le faire. Sauf l'opposition, au Parlement ou ailleurs.

MK a commandé trois Airbus A350-900 ...

On a vendu des avions pour dipin diber, comme l'avait dit Paul Bérenger. Avec recul, on constate que ces ventes soldées ont été faites pour pouvoir en acheter d'autres. Ce sont ces acquisitions et leasings intempestifs qui bouffent l'argent de MK et maintenant d'AML et Mauritius Duty Free Paradise, entre autres, alors qu'il manque d'employés. Le bilan déposé au Registrar of Companies ne montre pas tous ces détails.

Justement, le bilan de MK au 31 juillet 2023 montre une curieuse dépense négative de 131 106 000 euros, soit R s 6 , 4 milliards. Quelle est cette manne tombée du ciel qui a transformé des pertes de R s 4,9 milliards en bénéfices de Rs 1,5 milliard ?

Vous avez posé la question à MK en août 2023, n'est-ce pas ? Personne n'a eu de réponse.

Il semble que le dernier bilan pas encore publié affiche des bénéfices de Rs 4 milliards pour AHL dont Rs 2,9 milliards pour MK. C'est bon, non ?

Encore une fois, il faudra voir le bilan en détail avant de commenter. Je ne sais même pas s'il y aura encore des dépenses négatives dont l'origine me laisse perplexe. Est-ce un «one-time revenue»?

Avez-vous des nouvelles de l'ex-Chief Executive Officer (CEO) Krešimir Kučko et l'ex-Chief Finance Officer ( CFO0 Jean Laval Ah Chip?

Selon un article de presse - le communiqué de MK ne le dit pas - ces deux personnes sont soupçonnées d'avoir bénéficié d'un séjour gratuit dans un hôtel de luxe à Bordeaux, offert par une compagnie de leasing d'avions et d'autres contrats alloués à des General Sales Agents en Europe notamment. Depuis le 15 septembre 2022, l'enquête «est en cours». En attendant, MK leur paie probablement leurs salaires en plus des frais d'enquête et d'avocats.

L'Independent Commisison against Corruption (ICAC) a finalement «pris» le dossier en octobre 2023 après votre interrogation à ce propos...

Oui, au début MK n'avait confié l'enquête qu'à une firme d'experts-comptables, PricewaterhouseCoopers. Par la suite, l'ICAC a démarré une enquête de son propre chef. 16 mois après la commission anticorruption cherche toujours.

Vous vous interrogiez aussi sur le fait qu'il n'y a pas eu d'arrestations. C'était trop demander ?

Je me le demande toujours.

En tout cas, pour ce qui est de Yogita Babboo, l'enquête et le comité disciplinaire sont allés très vite, non ?

On nous dira sans doute que l'enquête sur l'ex-CEO et l'ExCFO est complexe et a des ramifications internationales. Cette enquête, si elle est bien menée, risque de retomber sur la tête de ceux qui l'ont voulue, c'est ça la vérité. Alors que pour une simple employée, on expédie.

Quel est votre regard global sur la gestion de MK post-administration volontaire et son «delisting» de la Bourse ?

L'administration volontaire, qui a coûté des millions de roupies, suivie de l'arrivée d'AHL ont été l'occasion pour la direction de se débarrasser de nombre d'employés compétents et expérimentés pour faire de la place et octroyer des promotions à la vitesse grand V à des amis d'une clique, incluant des syndicalistes collabos. La culture de mauvaise gouvernance est pire qu'avant. MK est aujourd'hui dirigée par une clique insidieuse et accapareuse qui a comme motto le «command and control» tous azimuts.

Pour ce faire, il suffit d'acheter la complaisance de tous. Pour ceux et celles qui ne sont pas achetables, qui ne se plient pas à la volonté du maître des lieux Ken Arian et son alter ego qu'il a promu comme Senior Manager Cabin Operations, c'est une politique de harcèlement et de victimisation subtils mais constants. Pour masquer toutes les frustrations des employés et les mauvaises gestions, on ne fait que calmer la tempête, acheter la paix industrielle à coups d'augmentations ici et là.

Mais le fond reste gangrené. La peur et le manque de solidarité des employés et la complicité légendaire de certains syndicalistes (chez MK ou venant de l'extérieur) ont fait que personne n'a le courage de faire entendre la vérité sur ce qui se passe chez MK ou autres entités tombant sous AHL. Quand des syndicalistes véreux et opportunistes jouent le jeu du court-termisme pour avoir leur «bout» et les «chefs» peuvent assurer leur survie et intérêt personnel, la boucle est bouclée.

Qu'attendez-vous de l'opposition par rapport à MK ou AHL ?

MK n'est plus cotée en Bourse depuis mars 2022. L'opposition peut poser des questions au Parlement car les ministres ne pourront plus prétendre qu'elle est une compagnie listée pour ne pas répondre. L'opposition parlementaire et extraparlementaire doit cesser d'être systématiquement dans le réactif, au tournant de chaque abus et scandale rien que pour faire le buzz politique. Qu'ils démontrent comment ils comptent mettre fin à tous ces abus et népotisme systématiques !

Comme quoi exactement ?

Que l'opposition nous dise concrètement ce qu'elle pense faire de MK et AHL si elle vient au pouvoir. Mon souhait personnel c'est qu'AHL disparaisse. Les entités doivent pouvoir être gérées de manière plus professionnelle, autonome et efficiente. Pas comme arrièrecour des politiciens au pouvoir ou de leurs proches. MK doit être «relisted» en Bourse pour que le public puisse à nouveau avoir droit à l'actionnariat d'un bien national. Une transparence doit exister à travers le Public Accounts Committee et le Parlement pour toutes les entités où le gouvernement est actionnaire à plus de 30 % (directement ou indirectement). La loi doit être amendée dans ce sens.

Et finalement, si l'opposition veut être crédible et si elle croit fermement en l'innocence de ceux qui ont été victimes par le présent régime et ses clans, qu'elle prenne l'engagement solennel de les réintégrer sans condition et dans les plus brefs délais si elle revient au pouvoir. Je pense en particulier à Sharvin Sunassee, Yogita Banboo, Shalini Dindyal et d'autres encore.

Assez de récupérations politiques sur le malheur des autres! «Walk the talk» si vous êtes vraiment solidaires et convaincus de l'innocence de ces personnes mises à la porte. Car ces victimes ne peuvent compter uniquement sur la justice, surtout quand on connaît le temps et le coût qu'une affaire en cour implique pour le commun des citoyens !

Airport Holdings Ltd: les employés s'offrent un 14e mois

Airport Holdings Ltd, conglomérat d'État, a offert le paiement de 1,25 mois de boni spécial de fin d'année, qui est l'équivalent d'un peu plus d'un 14e mois, cela à l'ensemble des employés de ses filiales. AHL compte aujourd'hui 4 000 employés répartis sur 22 subsidiaires. Parmi eux, on compte les salariés d'Air Mauritius, de Mauritius Duty Free Paradise, de Cotton Bay Hotel et de Jet Prime, entre autres. AHL Ltd a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 33,4 milliards au 30 juin 2023 avec un profit avant impôt de Rs 3,8 milliards. La société holding, qui a comme CEO, Ken Arian, a été classée deuxième entreprise du pays en 2023 par le Top 100 Companies.