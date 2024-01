Ile Maurice: Me Pazhany Rangasamy honoré du titre de «Professional Achievement in the Legal Field»

Avoué depuis plus de 30 ans, Me Pazhany Rangasamy a été honoré du titre de «Professional Achievement in the Legal Field» par la Tamil Chambers of Commerce and Professionals, le 30 novembre. Cette distinction souligne son expertise avérée et sa contribution significative au domaine juridique, ainsi que son engagement social au sein de la communauté. De même, son gendre, Neeven Parsooramen, a été nommé Top Businessman le 29 octobre par le réseau international d'entrepreneurs Tamil Business Warriors (TBW) en Afrique du Sud.

Issu d'une famille modeste de cinq enfants, Me Pazhany Rangasamy a surmonté de nombreux défis pour atteindre le statut qu'il possède aujourd'hui. Durant ses études primaires et secondaires, il n'a pas eu l'opportunité de jouir de ses vacances à la maison ou chez ses grands-parents. Dès l'âge de sept ans, il a assumé des emplois à temps partiel, travaillant dans une librairie, en tant qu'aide-maçon, peintre, colporteur et vendeur de journaux.

Son parcours professionnel a débuté en tant que clerc d'avocat au bureau de Kaylash Purryag, ancien président de la République de Maurice, en 1979, avec un salaire mensuel de Rs 100. Malgré des débuts modestes, Me Pazhany Rangasamy a persévéré. Après diverses expériences, incluant un passage comme gestionnaire de réclamations à la Rainbow Insurance Co. Ltd., il s'est marié civilement en 1986 avec Brinda Armoogun et a eu une fille, Ashwina, aujourd'hui avocate. Me Rangasamy a également travaillé à l'express comme helper, de 21 heures à 4 heures du matin, avec son oncle Rajoo Rangasamy, se souvenant qu'il percevait Rs 18,25 par nuit de travail.

%

Sa carrière juridique a pris un tournant en 1990 lorsqu'il a été licencié pour avoir encouragé la formation d'un syndicat par les employés de la compagnie d'assurances. Me Rangasamy a ensuite passé avec succès l'examen des huissiers et a dû déposer une demande de prime de licenciement contre la Rainbow Insurance Co. Ltd. Après avoir été offert Rs 50 000 pour régler son litige, il a décidé d'utiliser cet argent pour poursuivre ses études en vue de devenir avocat. En 1992, il a été classé premier de ses examens finaux et a intégré la profession juridique en 1993. Depuis lors, il s'est distingué dans de nombreuses affaires de haut niveau.

En plus de ses réalisations professionnelles, il a présidé le Tamil Heritage Front et a réussi à obtenir un terrain d'État en bail pour la construction du Tamil Cultural Centre. Impliqué dans diverses organisations et commissions, il a également été président à temps partiel de l'Airports of Mauritius Ltd et membre de la Law Reform Commission, du Medical Council et de l'Environment Tribunal.

Sa famille suit ses traces, avec sa fille, Ashwina Parsooramen, et son gendre, Neeven Parsooramen, tous deux avocats. Ashwina, qui poursuit sa carrière à l'Independent Commission Against Corruption, est mère de trois enfants. Son gendre, Neeven Parsooramen, a été nommé Top Businessman le 29 octobre par le réseau international d'entrepreneurs TBW en Afrique du Sud. Ce titre récompense son implication dans la promotion du réseau et son soutien aux membres souhaitant s'implanter à Maurice et se développer en Afrique.

Actuellement, Me Pazhany Rangasamy poursuit un cours de LLM en droit des affaires internationales auprès d'une prestigieuse université britannique. Il est remarquable de constater que sa carrière professionnelle ne s'arrête pas là, car il envisage désormais de s'impliquer activement en politique et de se présenter aux prochaines élections générales.