Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Pénurie d'eau potable dans la ville de Bukavu

Plusieurs quartiers de la ville de Bukavu (Sud-Kivu) connaissent, depuis le week-end dernier, une pénurie d'eau potable.

Et pour cause, la conduite principale d'eau située vers le lycée Wima et qui alimente la ville de Bukavu serait en train de céder.

La REGIDESO a cependant appelé les habitants de Bukavu à arrêter de construire sur ses conduites d'eau.

Le chef technique de la REGIDESO, ingénieur Franck Salumu appelle la population à ne pas contribuer à la destruction des conduites d'eau et les autorités à protéger ce site.

Pour le directeur régional de la REGIDESO, la meilleure solution pour éviter des pannes d'eau dans la ville est de démolir les maisons sur ce site et qu'on plante les arbres.

« Vous savez que c'est une situation qui devient de plus en plus récurrente où notre conduite est en train de céder entre le lycée Wima et l'ISTEM. Donc, nous appelons la population vraiment à revenir au civisme et à protéger cette conduite-là parce que c'est la conduite principale qui alimente toute la ville de Bukavu. Si nous arrivons aujourd'hui à ne pas réparer cette conduite c'est parce que chaque fois qu'il y a ces mouvements de terre et puis ces eaux de ruissellement qui s'enfoncent à cet endroit et qui fragilisent la base de cette conduite », se plaint le directeur régional de la REGIDESO.

Il a invité la population à « revenir à de bons sentiments parce que l'eau c'est la vie, fragiliser les ouvrages de la REGIDESO c'est vraiment suicidaire pour la population elle-même »

Ce cadre de la REGIDESO a par ailleurs lancé l'appel à toutes les autorités compétentes pour que le site compris entre le lycée Wima et l'ISTEM soit protégé.