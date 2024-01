Maroc: Laâyoune - Forte mobilisation dans les annexes administratives pour bénéficier de l'aide sociale directe

Laâyoune — Depuis le lancement de l'opération d'inscription des citoyens au Registre national de la population (RNP) et au Registre social unifié (RSU) pour bénéficier de l'aide sociale directe, les centres de service aux citoyens au niveau des caïdats et annexes administratives de Laâyoune connaissent une forte affluence des citoyens souhaitant bénéficier de cette subvention financière.

Ainsi, un afflux remarquable de la part des habitants a été constaté dans les bureaux d'enregistrement au RNP et au RSU, en vue de bénéficier de cette aide sociale directe, destinée à améliorer leur situation socio-économique.

Dans ce sillage, les autorités locales ont veillé à ce que tous les moyens et équipements logistiques ainsi que les ressources humaines soient mobilisées, de manière à mieux accueillir les citoyens, à répondre à leurs questionnements et à procéder par la suite à leur inscription au RNP et au RSU, en application des Hautes Directives Royales visant à lutter contre la pauvreté à long terme et à améliorer le pouvoir d'achat des familles pauvres et vulnérables.

Parallèlement à la mise en exécution du programme d'aide sociale directe et le démarrage de versement de la première tranche de cette aide, qui a débuté fin décembre dernier, le dépôt des dossiers reste ouvert aux familles répondant au seuil d'éligibilité requis du RSU. Après l'accomplissement des formalités administratives nécessaires, les indicateurs liés à la situation sociale des demandeurs sont examinés par les autorités compétentes.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du service de la Protection sociale à la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mahjoub Lachgar, a souligné que tous les acteurs concernés par ce programme social sont mobilisés pour assurer la mise en oeuvre de ce chantier royal dans de bonnes conditions.

M. Lachegar a, dans ce sens, noté qu'une commission provinciale chargée du suivi des inscriptions des citoyens aux RNP, RSU et au régime "AMO Tadamon", veille à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accompagnement technique et administratif des centres de service aux citoyens, ainsi que la facilitation et la simplification des différentes procédures liées à ces inscriptions.

Dans la province de Laâyoune, environ 155.000 personnes ont été inscrites au Registre National de la Population et plus de 97.000 personnes au Registre Social Unifié, a-t-il précisé.

Pour sa part, le superviseur des opérations d'enrôlement aux RNP et RSU à la 7ème annexe administrative de Laâyoune, Hosseine Tantani a indiqué que les citoyens affluent en grand nombre pour s'inscrire aux deux registres, notamment après le démarrage de versement de la première tranche de cette aide.

Les citoyens éligibles reçoivent un SMS pour bénéficier de l'aide sociale directe après avoir achevé l'ensemble des formalités et procédures liées à cette aide, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a fait observer que les autorités ont mis en place tous les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir la réussite de cette opération et accompagner les citoyens souhaitant bénéficier de ce programme, notant que pour bénéficier de l'aide sociale directe, chaque citoyen concerné doit répondre à certains critères bien définis en termes d'éligibilité.

De leur côté, les bénéficiaires de cette aide sociale directe ont mis en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse de les entourer en vue de leur permettre de mener une vie digne et de subvenir à leurs besoins, exprimant leur satisfaction quant aux efforts des autorités locales pour faciliter les formalités et procédures liées aux opérations d'inscription dans les deux registres.

A rappeler que le versement de la première tranche de l'aide sociale directe aux familles en situation de précarité se poursuit avec une grande dynamique dans l'ensemble des régions du Royaume et concerne environ un million de familles, soit près de 3,5 millions de Marocains, répondant au seuil d'éligibilité requis du RSU.

Le programme d'aide sociale directe intervient en exécution des Hautes directives royales visant à asseoir un système solide qui assure la protection sociale à de larges franges de citoyens.

Mobilisant un budget annuel qui passera de 25 milliards de dirhams (MMDH) en 2024 à 29 MMDH en 2026, ce programme va contribuer, notamment à la mise en oeuvre du revenu de dignité pour les personnes âgées, des allocations familiales à tous les ménages et du soutien à vie aux personnes en situation de handicap.