Maroc: Agadir - JPO de l'Institut National de Recherche Halieutique

Agadir — L'Institut National de Recherche Halieutique (INRH) a organisé, jeudi à Agadir, sa Journée Portes Ouvertes dans l'objectif d'établir un échange constructif avec les professionnels sur les enjeux liés à la pêche.

Cette initiative, qui fait partie des journées Portes Ouvertes organisées par l'INRH au niveau de tous ses Centres Régionaux, sous l'égide du ministère de tutelle, ambitionne de aussi de débattre de l'interaction entre les ressources halieutiques, l'activité d'exploitation et l'hydro-climat.

Il s'agit aussi d'une journée de communication qui constitue une opportunité de présenter les différentes activités de recherche menées au niveau de la région, de partager les principaux résultats du suivi et de l'évaluation des ressources halieutiques et de discuter des causes des fluctuations liées à l'exploitation et au changement climatique.

Dans ce cadre, le chef du Centre Régional de l'INRH à Agadir, Salaheddine El Ayoubi, a indiqué que cette journée s'inscrit dans le cadre de la communication engagée avec les professionnels, les acteurs et les intervenants du secteur halieutique, précisant que ces rencontres visent à échanger les expertises et les résultats de l'institut dans le domaine de la gestion durable du secteur.

Le programme des journées Portes Ouvertes de l'INRH, a-t-il précisé, comprend des visites aux laboratoires chargés de réaliser des recherches dans le secteur halieutique ainsi que la présentation d'une série d'exposés, dont un sur la réalité de ce secteur au Maroc et ses différents défis, y compris ceux relatifs à l'exploitation et au changement climatique. Un autre exposé est dédié à l'Institut National de Recherche Halieutique et son rôle déterminant en tant que contributeur national au développement des connaissances et des données susceptibles de permettre une gestion exemplaire et rationnelle du secteur halieutique.

La recherche menée par l'INRH joue un rôle crucial en fournissant des éléments scientifiques essentiels au Département de la Pêche maritime pour la gestion rationnelle du secteur.

Le ministère de tutelle apporte son soutien affirmé aux initiatives visant le partage de connaissances et s'engage résolument à promouvoir la synergie entre chercheurs, professionnels et gestionnaires. Cette approche collaborative, axée sur un échange dynamique, vise à élaborer des solutions concertées qui assurent la pérennité du secteur halieutique dans un contexte de résilience face au dérèglement climatique, tout en favorisant une exploitation durable des ressources marines.

Au Maroc, le secteur halieutique occupe une position prépondérante au sein de l'économie nationale, exerçant un rôle socio-économique de première importance. Les débarquements de la pêche côtières et artisanales avoisinent 1,5 million de tonnes contre un chiffre d'affaire d'environ 10 milliards de dirhams.