Afrique: Sénégal / Maroc - Macky Sall loue la longue tradition de relations multiformes et fraternelles entre les deux pays

Fatick (Sénégal) — Le président sénégalais Macky Sall a loué, lundi soir à Fatick, au Sénégal, la longue tradition de relations multiformes, amicales et fraternelles entre son pays et le Royaume du Maroc.

Macky Sall s'exprimait à l'ouverture de la 12-ème édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC), en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid qui représente le Maroc en tant que pays invité d'honneur.

"Pour cette 12-ème édition du FESNAC, nous avons comme invité d'honneur le Royaume du Maroc, un pays auquel nous lie une longue tradition de relations multiformes, relations amicales et fraternelles, spirituelles, économiques et commerciales", a souligné Macky Sall.

A cet égard, le président sénégalais a chargé M. Bensaid de transmettre à SM le Roi Mohammed VI, ses salutations cordiales et ses remerciements pour l'intérêt qu'accorde le Souverain au renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la culture.

Dans ce cadre, il a affirmé que la proximité culturelle entre les deux pays a été montrée à travers les prestations des artistes marocains de Gnaoua et de Aïssawa qui se sont produits avec brio lors de cette cérémonie d'ouverture organisée au stade Massène Sène de Fatick.

L'ouverture de cette manifestation culturelle, qui a débuté par l'exécution des hymnes nationaux du Maroc et du Sénégal et qui a été présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall, a été marquée notamment par la présence du Premier ministre, Amadou Ba, de membres du gouvernement du Sénégal, de ministres représentants les pays voisins, de représentants du Corps diplomatique accrédité à Dakar, dont l'Ambassadeur de SM le Roi, Hassan Naciri, et des membres de la délégation marocaine accompagnant M. Bensaid, ainsi que du Directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Ibn Mohamed Al Malik.

L'ouverture officielle de ce 12-ème festival des arts et de la culture, placé sous le thème général "Macky, les arts et le patrimoine" et qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier, a été précédée du démarrage des activités du village du FESNAC avec la coupure du ruban par les ministres de la Culture et du patrimoine historique du Sénégal, Aliou Sow, et son homologue marocain Mohamed Mehdi Bensaid, ainsi que par le Directeur général de l'ICESCO.

Le FESNAC mis en place depuis 1996 a été une recommandation forte du colloque sur les convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise tenue en 1994 à Kaolack, à l'initiative du président de la République, Abdou Diouf (1981-2000). Le festival national des arts et de la culture a été organisé pour la première fois à Thiès en 1997. Il a eu lieu ensuite dans les régions de Dakar (1999), Ziguinchor (2001 et 2003), Tambacounda (2005), Saint-Louis (2007 et 2012), Louga (2017) et Kolda (2018).