Maroc: Programme d'aide sociale directe - Franc succès de l'opération d'enregistrement des citoyens éligibles au niveau de l'annexe administrative 'Quartier militaire' à Marrakech

Marrakech — L'opération d'enregistrement des citoyens répondant aux critères requis pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale directe connait un franc succès au niveau de l'annexe administrative du "Quartier militaire" relevant de la préfecture de Marrakech et ce, grâce à la mobilisation de taille des autorités locales en des services en charge de ce dossier.

Ce succès n'est autre que la résultante directe de l'engagement sans faille des autorités locales qui, depuis, le lancement officiel de ce dispositif d'enregistrement des citoyens au Registre National de la Population (RNP) et au Registre Social Unifié (RSU), ont veillé scrupuleusement à ce que l'ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires pour cette circonstance, soient mobilisés.

Une démarche des autorités compétentes qui intervient en application même des Hautes Instructions Royales et de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer cette catégorie sociale, à la faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie et à la préservation de leur dignité, et qui illustre également cette politique de proximité tant prônée pour répondre positivement aux besoins et attentes des citoyens.

Au siège de l'annexe administrative du "Quartier militaire", la mobilisation est exemplaire et l'engouement est de taille de la part des citoyens, afflués en masse quotidiennement, et dès les premières heures, pour l'accomplissement de cette tâche, sous la supervision, l'encadrement, l'assistance et l'accompagnement soutenus des autorités locales.

Dans le même sillage, un effort considérable a été déployé pour l'aménagement d'espaces aux standards les plus exigeants en termes de superficie, d'équipement logistique et d'accessibilité, à même de permettre aux citoyens de mieux accomplir leurs enregistrements au RNP et au RSU, et par là, de rendre possible pour ceux répondant aux critères requis de bénéficier de l'aide sociale directe.

De même, un intérêt particulier a été accordé à la simplification des procédures et ce, à travers la promotion de la communication et de la sensibilisation des citoyens et leur information sur cette opération à forte portée sociale, humaine et solidaire, ses diverses étapes ainsi que sur son objectif ultime.

Le programme d'aide sociale directe, rappelle-t-on, s'inscrit dans le cadre de la Vision Royale relative à la généralisation de la protection sociale, l'un des piliers de l'Etat social qui repose sur l'investissement dans le Capital Humain.

Il s'agit d'une aide sociale directe qui consiste notamment à octroyer un revenu de dignité pour les personnes âgées, d'allocations familiales pour toutes les familles, et d'un soutien tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap.

Ciblant les enfants et les familles pauvres et vulnérables, ce programme représente la deuxième étape du chantier de généralisation de la protection sociale, après la généralisation réussie de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Ce chantier Royal vise à lutter contre la pauvreté à long terme, à travers un investissement durable dans le capital humain et dans les générations montantes, et à améliorer le pouvoir d'achat des familles pauvres et vulnérables, en élargissant la portée de l'aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens.

Pour ce qui est de la mise en oeuvre de ce programme, elle nécessitera un budget de 25 milliards de DH au cours de l'année 2024, pour atteindre 29 milliards de DH annuellement à partir de l'année 2026.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Hassan Fatnaoui, Superviseur au Centre de Services aux Citoyens (CSC) à l'annexe administrative du "Quartier militaire", a mis en avant l'importance de ce chantier royal qui concerne une couche très importante de la société, celle en situation de pauvreté et de vulnérabilité.

Il a rappelé que l'objectif de cette initiative est de contribuer à venir en aide aux personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité en mettant à leur disposition, un revenu mensuel, à même de préserver leur dignité et leur garantir une vie convenable.

Dans la foulée, il a donné un aperçu détaillé sur les mesures prises en matière de promotion de la protection sociale dans le cadre de l'Etat social, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avant de mettre en avant la solidarité agissante de l'ensemble des composantes de la société pour la réussite de ce chantier.

Sur un autre registre, M. Fatnaoui a mis en relief l'engagement pris par les autorités locales au niveau de l'annexe administrative du "Quartier militaire", à même de permettre aux citoyens de bénéficier de prestations de service de qualité, de simplifier les procédures, et de mener l'opération d'enrôlement au Registre National de la Population (RNP) et au Registre Social Unifié (RSU) avec toute l'efficacité requise.

Des bénéficiaires du programme d'aide sociale directe ont dit toute leur joie d'avoir bénéficié de cet appui financier destiné à lui permettre de subvenir à ses besoins, faisant part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette initiative humaine et solidaire, ainsi que pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure cette frange de la société pour lui garantir une vie digne.

« Au niveau de cette annexe administrative, toutes les procédures se déroulent de manière rapide et nous bénéficions d'un meilleur accompagnement des autorités locales qui nous prête aide et assistance et veillent à transcender toute difficulté pouvant entraver l'opération d'enrôlement au RNP et au RSU », ont-ils conclu sur un ton de fierté et d'optimisme.