Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Janvier 2024

Nigéria : Gouvernance- La ministre des affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté suspendue

La Présidence nigériane a indiqué le 8 janvier 2024, sur sa page X (Twitter) que le Chef de l'État, Bola Ahmed Tinubu, a suspendu de ses fonctions le ministre des Affaires humanitaires et de la Lutte contre la pauvreté. Les services de la Présidence expliquent que le Chef de l'exécutif prend cette décision « conformément à son engagement déclaré à respecter les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et de responsabilité dans la gestion de la chose publique ».En la suspendant avec effet immédiat, Ahmed Bola Tinubu charge en outre le président exécutif de la Commission des crimes économiques et financiers (Efcc) de mener une enquête approfondie sur tous les aspects des transactions financières impliquant Dr Batta Edu, ainsi qu'une ou plusieurs agences relevant du maroquin dont elle avait la charge. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Balé- La paix au Burkina demandée au Doua annuel à Ouahabou

Le village de Ouahabou a organisé sa cérémonie annuelle de Doua les 7 et 8 janvier 2024. A l'occasion, le chef du village et les guides religieux musulmans ont demandé la paix pour le Burkina Faso et formulé des bénédictions pour le chef de l'État le capitaine Ibrahim Traoré et pour son gouvernement. Des milliers de personnes venues de plusieurs localités du Burkina Faso et d'autres pays ont participé à la cérémonie annuelle de doua à Ouahabou, les 7 et 8 janvier 2024.Pendant deux jours les participants ont récité des versets coraniques, prié et fait des douas pour les besoins individuels, les familles et les pays de l'alliance des Etats du Sahel (AES). La cérémonie s'est achevée avec l'immolation de bœufs et de moutons comme sacrifices majeurs de la cérémonie. (Source : aouaga.com)

Côte d'Ivoire : Cybersécurité- L'Artci met un dispositif en place pour accompagner la Can

Dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can), l'Autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire (Artci) a mis en place un dispositif opérationnel et technologique spécifique dénommé « CyberCan 2023 » dont le lancement a eu lieu le mardi 9 janvier 2024, dans ses locaux à Marcory Anoumabo.Le dispositif mis en place par l'Artci vise à contribuer à la protection des données des citoyens, à la sécurisation des réseaux et systèmes d'information sensibles à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire.Le directeur de cabinet Narcisse Ekissi, au nom du ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, a rendu un hommage au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui a accéléré la transformation digitale de l'économie ivoirienne. (Source : fratmat.info)

Mali : Forum national de relance économique- Le chef de l'État reçoit le rapport

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali (Ccim), Mandiou Simpara, a remis probablement, hier au palais de Koulouba, le rapport du Forum national de relance économique au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie de remise a enregistré la présence du président du Conseil national de Transition, (CNT), le colonel Malick Diaw, du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, accompagné des membres du gouvernement. Étaient également présents le président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Mossadeck Bally, et d'autres responsables de la Ccim. Tout en remerciant le président de la Transition pour son accompagnement dans la tenue de ce Forum, Mandiou Simpara a indiqué que la mise en œuvre de ces recommandations permettra au Mali de se donner des chances de réaliser son développement économique. (Source : abamako.com)

Sénégal : Can 2023/ Badou Zaki- Les favoris sont Maroc et Sénégal, le mondialiste demi-finaliste et le tenant du titre

Le technicien marocain du Niger estime que le Sénégal et le Maroc sont les principaux favoris de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.Pour Badou Zaki, il y a aussi l'Egypte, l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire qui peuvent prétendre remporter le trophée.« C'est très tôt de juger maintenant, il faut attendre que le premier tour passe pour voir le niveau des autres équipes. Je pense que, parmi les favoris, il n'y a pas seulement le Maroc et le Sénégal, il y a aussi l'Egypte, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. (Source : adakar.com)

Togo : Fiscalité- La Tvm reste suspendue pour les véhicules de transports commerciaux

Au Togo, la Taxe sur les véhicules à moteur restera suspendue cette année 2024, pour les véhicules commerciaux de transport de marchandises et de personnes, selon le gouvernement. « Est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, l'application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (Tvm) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes. », indique la loi de finances exercice 2024. (Source : alome.com)

Niger : Hadj 2024- 𝟏𝟓.𝟖𝟗𝟏 pèlerins sont attendus

Le Président du Commissariat à l'Organisation du Hadj et de la Oumra (COHO), Ali Ben Salah Hammouda, a signé un protocole d'accord pour le Hadj 2024 lors d'une cérémonie à Djeddah le dimanche 07 janvier 2024, en présence du Ministre délégué saoudien au Hadj, Abdoul Fatah Machat. Pour l'édition 2024 du Hadj, l'Arabie Saoudite a décidé de reconduire le même quota que celui de 2023 pour le Niger, soit 15891 pèlerins. Il est essentiel de rappeler que ces dernières années, les pèlerins nigériens ont fait face à des difficultés logistiques, notamment en matière de transport, d'hébergement et d'obtention de visas. (Source : aniamey.com)

Gabon : Réseau routier- Les habitants de Mimongo battent le pavé pour la réhabilitation de l'axe Mbigou-Moukabou

Le piteux état de plusieurs tronçons routiers au Gabon compliquent considérablement le quotidien des populations de l'arrière- pays. C'est le cas des habitants de Mimongo, Chef-lieu du département de l'Ogoulou dans la province de la Ngounié. Las d'attendre un signe fort de la part des autorités, celles-ci sont sorties dans la rue pour protester contre l'état de délabrement avancé de l'axe Mbigou-Moukabou. Un axe pourtant vital dans cette partie du Gabon. Depuis deux mois, les travaux de réhabilitation du tronçon Mbigou-Moukabou sont à l'arrêt. Une situation qui a conduit les habitants du regroupement de Pongui dans la province de la Ngounié, a manifesté leur mécontentement dans les rues de Mimongo. Fustigeant le mauvais état de la route qui semble ne pas préoccuper les autorités compétentes en l'occurrence le ministère des Travaux publics, dirigé par un des leurs, ces derniers ont battu le pavé. (Source : alibreville.com)

Rca : procédures de dédouanement des hydrocarbures- L'Ue renforce les capacités de la douane

La salle de conférences de la direction générale des douanes et droits indirects a abrité, ce 08 janvier 2024, la cérémonie d'ouverture de la formation sur les procédures de dédouanement des hydrocarbures, sous la clairvoyance de M. Frédéric Théodore Inamo, directeur général des douanes et droits indirects.Appuyé par l'Union européenne, cet atelier de formation qui couvrira la période du 08 au 18 janvier au profit de 30 douaniers intervenant sur la chaine de dédouanement des hydrocarbures, vise à renforcer leurs capacités, notamment dans le cadre du contrôle fiscale d'hydrocarbures, bois, or, diamant, détection des stupéfiants entre autres. (Source : abangui.com)