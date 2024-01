Cote d'Ivoire: Promotion de la destination Côte d'Ivoire- Siandou Fofana met en lumière le plan « Sublime Côte d'Ivoire » et le pass touristique

Invité du « Gouv’Talk », un rendez-vous d’échanges en ligne du Centre d'Information et de Communication Gouvermentale (Cicg), le mardi 09 janvier 2023 à Abidjan-Plateau le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a dévoilé les efforts de sensibilisation et de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ce, à travers la stratégie nationale de développement touristique dénommée « Sublime Côte d’Ivoire » qui comprend une gamme d'offres, notamment des partenariats avec des clubs sportifs et le projet de pass touristique.

Au niveau des partenariats, le ministre a rappelé celui signé avec le club français l’Olympique de Marseille (Om).

« L’Om, c’est une communauté de 26 millions de supporters et d’abonnés qui communiquent entre eux et reprennent sur leurs pages les messages liés à Sublime Côte d'Ivoire. Le logo figure sur le maillot. C’est aussi une communauté de 620 chaînes (télés, radios, réseaux sociaux, etc.) qui relaient leurs informations et messages. Des semaines sont dédiées à la promotion de la Côte d'Ivoire », a expliqué le ministre.

En plus de déclarer que la collaboration avec l’OM va durer trois ans, il a précisé que des influenceurs et des cyberactivistes sont mobilisés et des supports médias sont conçus pour plus de visibilité, à travers les plateformes digitales et les réseaux sociaux.

Siandou Fofana est également revenu sur « le pass touristique » qui a été lancé et qui offre de belles opportunités. A l’en croire, le pass touristique propose les bons plans et toutes les offres qui donnent droit à une tarification préférentielle (réduction, bonification, garantie de nuitées, accès à la table, possibilité de payer avec une carte visa et d'interaction avec toute une communauté...) : « Le détenteur du pass touristique est rémunéré, a la possibilité de gagner des ressources, des points qu'il peut monnayer, etc. ».

Le ministre a assuré que tout établissement touristique à jour de la réglementation en vigueur, y a droit car il présente d’énormes avantages. Il lui suffit de se rendre au guichet unique du tourisme et présenter sa déclaration fiscale.

Il a aussi dit qu’une stratégie axée sur la digitalisation de la promotion de la destination Côte d'Ivoire baptisée « e-tourisme » a été dévoilée le 20 décembre 2023 et que « toutes les entités sont appelées à l’utiliser ».