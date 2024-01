Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Isidore Mvouba pour une coopération interparlementaire plus active en 2024

La cérémonie d'échange de voeux entre le président de l'Assemblée nationale et les députés ainsi que les agents de cette institution a eu lieu le 9 janvier au siège du Parlement. A cette occasion, Isidore Mvouba a réitéré son engagement à oeuvrer pour que le Congo continue de maintenir des liens d'amitié solides et fructueux avec les chambres basses d'autres pays.

Le bilan de l'année 2023 de l'Assemblée nationale fait état de performances positives en matière de diplomatie parlementaire. Au nombre de celles-ci, l'on note la séance de travail entre les parlementaires congolais et les experts du Comité Afrique ACP-UE sur le nouvel accord de partenariat en gestation, en vue d'une coopération mutuellement avantageuse entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; la participation à la Conférence des présidents des alliances parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la réunion du Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale ; la participation au deuxième sommet parlementaire Russie-Afrique à Moscou; la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale pour la Région des Grands Lacs tenue à Juba, au Soudan du Sud ; etc.

A cet effet, dans son allocution, Isidore Mvouba a réitéré sa ferme volonté à mener courant cette nouvelle année une coopération interparlementaire toujours plus active et toujours plus fastueuse. Par ailleurs, il a convié les députés, et plus largement les cadres et agents de la chambre basse du Parlement, à redoubler d'efforts en faisant du travail une religion, un sacerdoce, car au bout il y a l'espérance pour un Congo libre et prospère. « Je m'en voudrais, si j'omettais d'insister sur la rigueur, l'exemplarité et l'éthique qui doivent constituer des valeurs cardinales pour les honorables députés que nous sommes. Ces valeurs basiques sont synonymes de présence assidue et obligatoire aux séances plénières », a déclaré le président de l'Assemblée nationale.

Dans ce même élan, Isidore Mvouba a soutenu que la dynamique entreprise dans le cadre du renforcement des capacités des honorables députés sera éventuellement renforcée. « J'invite dès à présent le secrétariat général à mettre en oeuvre un plan de formation efficient des cadres et agents de notre institution », a-t-il dit.

2024 étant décrétée « Année de la jeunesse » par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, à l'occasion de son message de voeux du Nouvel An, l'Assemblée nationale s'engage à accompagner cette orientation à travers l'adoption des projets et propositions de loi de nature à traduire dans les faits les aspirations et les intérêts de cette couche de la population. Par ailleurs, la réforme des textes régissant le Secrétariat général et le statut du personnel de l'Assemblée nationale constitue tout autant une priorité pour cette institution en cette année.

Revenant sur les activités de l'année écoulée, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye, s'est dit satisfait des actions menées en matière de légifération, de contrôle de l'action du gouvernement et de diplomatie parlementaire. Au total, quarante-deux textes de loi dont quarante-et-un d'initiative gouvernementale et un d'origine parlementaire ont été examinés et adoptés par la chambre basse. Des initiatives qui ciblaient notamment les domaines juridictionnel, économique, financier, social et environnemental.

« Nous espérons de toutes nos forces que 2024 sera une année d'aboutissement des réflexions amorcées en 2023, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'assurance maladie et de la rente viagère au profit des députés, ainsi que leur dotation en véhicule, nécessaire à l'accomplissement optimal de leurs missions parlementaires », a-t-il dit.