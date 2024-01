Gabon: La haute autorité sanitaire et sociale (HASS) pour évaluer et améliorer les pratiques médicales et paramédicales

La question de la santé publique préoccupe, autant les acteurs du corps médical que le commun des Gabonais. Comme dans le secteur de la communication où la Haute Autorité de la Communication régule les médias, les professionnels du secteur médical veulent eux aussi, créer la Haute Autorité Sanitaire et Sociale (HASS), qui elle va évaluer et à améliorer les pratiques médicales et paramédicales, tant à Libreville, qu'à l'intérieur du pays. Plusieurs années durant, le Docteur Pierre Pieby Oyoubi et bien d'autres professionnels du corps médical oeuvrent pour la mise en place de cette institution.

La haute autorité sanitaire et sociale (HASS) est selon l'ancien médecin de feu Omar Bongo Ondimba, un organisme public indépendant, étatique à caractère scientifique, doté d'une personnalité morale disposant d'une réelle autonomie fonctionnelle et financière. Elle se penchera aussi sur l'environnement professionnel la normalisation des établissements sanitaires

L'intérêt de sa création repose sur la nécessité de mieux structurer et réguler davantage le système de santé par l'introduction de la qualité

La HASS vise à évaluer et à améliorer les pratiques médicales et paramédicales. Ses deux rôles principaux sont :

1- contribuer au maintien d'un système de santé solidaire et au renforcement de la qualité des soins au bénéfice des patients ;

2-contribuer au maintien d'un système de performance et à la pérennité du système de santé.

La vision du HASS repose sur trois missions. Lesquelles missions sont de :

1- Évaluation

2-Recommandation

3-Certification /accréditation.

L'organisation de la HASS s'articule autour d'un collège qui est l'organe délibérant. Le collège comprend huit membres.Il est dirigé par un président, le président est secondé par un président délégué.

Le volet technique est géré par huit commissions. Chaque commission est dirigée par un membre du collège.

Le support administratif est assuré par une direction générale constituée de cinq directions opérationnelles (direction de l'accréditation et de l'évaluation des pratiques professionnelles, la direction de l'hygiène, sécurité et environnement, la direction de la qualité et de l'accompagnement social et médico-social, direction de la recherche, de l'innovation et de la formation continue, direction de l'information et de valorisation ).

Le volet administratif est géré par le secrétariat général qui dispose de quatre services administratifs(service financier, service logistique et marché public, un service des ressources humaines et un service juridique ).

Un réseau d'experts est mis en place par la HASS pour la mise en oeuvre de ses missions.

L'association des usagers des services de santé participe à la mise en oeuvre des missions de la HASS.