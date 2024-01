Afrique: A la rencontre des sélectionneurs - Groupe F

UUn entraineur local et trois expatriés seront sur les bancs dans le groupe F de la CAN 2023

Walid Regragui est le seul entraineur à emmener une équipe africaine en demi-finales d'une Coupe du monde

Ce sera la première CAN en tant que sélectionneur pour Adel Amrouche avec la Tanzanie

Dans quelques jours, le Stade Olympique Alassane Ouattara servira de cadre au coup d'envoi de la 34è édition de la coupe d'Afrique des nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023. Cafonline se penche sur les sélectionneurs en lice.

Le groupe F de la CAN TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, propose quatre équipes aux styles de jeu différents. Et avec des techniciens chevronnés aux parcours et méthodes diamétralement opposés. Découverte.

Avram Grant (69 ans)

Il s'est fait un nom lors de son passage en Premier league en Angleterre sur les bancs de Chelsea avec une défaite en finale de la Ligue des champions 2008. Mais sur le continent, le premier défi d'Avram Grant reste le Ghana qu'il a dirigé de 2014 à 2017. Il réussit à emmener les Black stars en finale de la CAN en 2015 contre la Côte d'Ivoire (défaite dans les tirs au but 8-9, 0-0 après prolongations).

Depuis un an à la tête de la Zambie, l'Israélien Grant redonne un nouveau souffle aux Chipolopolo, avec pour ambition de récréer l'exploit de la victoire en phase finale de CAN en 2012.

Sébastien Desabre (48 ans)

Le technicien français est un gros baroudeur du continent. Sa première apparition remonte à 2010 à la tête de l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire. Depuis, il a connu de nombreux clubs en Tunisie, Angola, Algérie, Cameroun, Maroc et Egypte. Sébastien Desabre qualifie l'Ouganda pour sa première CAN après plus de 30 ans en 2019 en Egypte. Avec une historique place en huitièmes de finale (éliminé par le Sénégal). Il est remercié après la compétition mais son parcours lui vaut de rebondir chez les Léopards de la RDC depuis deux ans.

Technicien réputé pour sa tactique, Desabre est un meneur d'hommes. Ce qu'il faut pour les Léopards pour redorer leur blason.

Adel Amrouche (56 ans)

Depuis ses débuts comme sélectionneur sur le continent, passant par la Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye ou encore le Botswana, Adel Amrouche n'a jamais eu l'opportunité de disputer une CAN. Ce sera désormais l'occasion en Côte d'Ivoire pour le technicien belgo-algérien avec la Tanzanie qu'il a rejoint en mars 2023.

Amrouche pourra notamment s'appuyer sur un groupe de joueurs dont le potentiel évolue au fil des ans à l'image de la star des Taifa Stars, Mbwana Samatta.

Walid Regragui (49 ans)

Pour sa première expérience comme sélectionneur d'un équipe nationale, Walid Regragui a fait fort en envoyant le Maroc en demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. Depuis les attentes sont grandes autour de l'ancien Lion de l'Atlas. Mais Regragui garde la tête sur les épaules. Il dispose d'un effectif de qualité et s'assure que son discours passe bien.

Pour sa 2è CAN avec le Maroc, Regragui n'a qu'une seule ambition : atteindre le plus loin possible et mettre la main sur le trophée.