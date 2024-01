Angola: Le Projet culturel « Mbanza Yetu - o País » interconnecte l'Angola

Luanda — Le ministère de la Culture et du Tourisme lance, à partir du mois d'avril de cette année, l'interconnexion culturelle entre les 18 provinces de l'Angola, dans le cadre du projet « Mbanza Yetu - o País no Palácio de Ferro ».

Le projet présenté lundi soir lors de la cérémonie de la célébration de la Journée de la Culture nationale est une initiative de l'Onart, en partenariat avec le portefeuille de la Culture et du Tourisme, et vise dans un premier temps, à promouvoir d'avril 2024 à septembre 2027, les potentialités touristiques et culturelles dans les provinces de l'Angola.

Lors de la présentation, le directeur du Palais de Ferro, João Viagário, a précisé que le projet est une plateforme qui relie les provinces, ayant comme centre, le Palácio de Ferro.

Selon lui, l'idée est de mobiliser le foyer culturel à travers les provinces via leurs manifestations culturelles et artistiques, susceptibles d'attirer les gens, de générer des ressources financières et de créer des emplois.

Le directeur a déclaré que les provinces seront interconnectées à travers des concerts, d'exposition des pièces de théâtre, des danses, des objets d'art, de la gastronomie et des services généraux au centre Palácio de Ferro, qui sert également comme véhicule protocolaire pour l'exposition et la promotion des cultures étrangères.

La deuxième phase du projet débutera en 2028 et s'étendra jusqu'à 2030.