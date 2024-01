Afrique: Match amical - Le Cameroun tenu en échec par la Zambie !

Le Cameroun et la Zambie se sont quittés dos à dos ce mardi après-midi à Jeddah. En match de préparation pour la CAN 2023, les Lions Indomptables et les Chipolopolos ont réalisé un match nul où chacun a réussi à marquer qu'un seul but.

À six jours de son entrée en lice à la CAN 2023 face à la Guinée, le Cameroun a livré son dernier match amical face à la Zambie. Les poulains de Rigobert Song n'ont pas réussi à se défaire de la Zambie qui sera aussi à la CAN 2023. Les deux équipes ont réalisé un match nul où chacun a marqué un seul but

Patson Daka a ouvert le score pour les Chipolopolos (11e). Mais la réaction camerounaise ne s'est pas fait pas trop attendre avec l'égalisation de Darlin Yongwa à la 20e minute.