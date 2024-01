Afrique: CAN 2023 / Djamel Belmadi - « Il y a des réglages à faire »

L'Algérie s'est imposée 4-0 ce mardi 9 janvier à Lomé face au Burundi dans le cadre de ses préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023). A l'issue de la rencontre, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs a fait le point.

Après son succès 3-0 contre les locaux du Togo, l'Algérie a enchainé avec une nouvelle victoire 4-0 face au Burundi. En zone mixte, le sélectionneur algérien a évoqué les leçons de cette explication.

« C'était une bonne opposition contre une bonne équipe de Burundi. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Toujours avec ces histoires de défense à 5 qui compliquent la vie de toutes les équipes. De toute manière c'est toujours difficile de trouver des espaces. On s'est créé beaucoup d'occasions. On devait avoir un score beaucoup plus large. Ils ont eu aussi une ou deux situations notamment sur coup de pied arrêté. Ce sur quoi il va falloir faire très attention. En tout cas, il y a des réglages à faire » a confié Djamel Belmadi aux journalistes.

Après plus d'une semaine de travail à Lomé, l'équipe nationale algérienne semble prête pour la CAN 2023. L'équipe semble avoir retrouvé sa solidité défensive, mais doit toujours parfaire sa finition.

« Dans l'ensemble on a maitrisé notre sujet. La plupart du temps ce n'est pas le problème. Généralement on a toujours le contrôle des matchs avec un taux de possession assez élevé à chaque fois. Le plus important c'est, que faire de la balle quand on l'a. Aujourd'hui ce que j'ai aimé c'est la créativité, les situations. Après il faut faire très attention sur les derniers gestes. On aurait pu marquer minimum trois ou quatre buts de plus » a ajouté le technicien.