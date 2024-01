Afrique: Sébastien Desabre - « Les joueurs vont montrer à chaque match de cette CAN l'image d'abnégation pour les fans et pour le pays »

La RDC affronte ce mercredi 10 janvier au Baniyas Stadium à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, le Burkina-Faso en match amical pour bien préparer sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Ce second match amical des Léopards de la RDC contre les Etalons du Burkina Faso, est prévu à 18h00, heure d'Abu Dhabi et 15h de Kinshasa.

Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la RDC a promis, dans une interview accordée aux médias de la FECOFA que les joueurs, sous ses ordres, « de la première à la dernière minute de chaque match de cette CAN vont montrer l'image d'abnégation pour les fans de la RDC et pour le pays ». Au cours de cette interview exploitée ce mercredi 10 janvier par Radio Okapi, il rappelle que son staff et les joueurs sont conscients du rôle des supporters pour une équipe nationale.

« Quand on est au sein de l'équipe nationale, on est un soldat de sa nation qui doit tout donner sur le terrain mais également dans l'image de ce qu'il peut représenter pour le football congolais dans la discipline. Que les gens soient fiers de de voir qu'il y a des combattants sur terrain. Et avec la qualité que l'on a, quand les joueurs sont connectés, on peut faire de bonnes choses. J'encourage les fans à soutenir leur équipe. Dans le football, on ne peut pas promettre un résultat. On peut promettre de tout donner pour y arriver. Et c'est ce qui se passe dans ce stage », a expliqué Sébastien Desabre.

Il reconnait que son équipe n'est pas classée parmi les favorites de cette compétition. Mais l'objectif du sélectionneur congolais est d'aller loin dns cette CAN.

« Nous allons challenger dans cette compétition avec des étapes, à savoir : franchir la phase des poules, aller en quart de finale, et puis après c'est la compétition. Il n'y a pas des limites quand nous entrons dans une compétition », a confié le manager des Léopards.

Il évoque néanmoins certains éléments qui ont perturbé l'évolution de l'équipe nationale :

« Nous devons savoir que plusieurs situations qui font que la RDC soit un petit peu dans une phase de redémarrage entre autres le fait de ne pas avoir été à la dernière CAN, aussi pas qualifiées pour la dernière coupe du monde, avec un championnat à l'arrêt et une fédération qui est mise sous tutelle par la FIFA. Mais cela n'enlève en rien l'histoire du football congolais en Afrique ».

En vue du match contre le Burkina-Faso, les joueurs sélectionnés ont eu une seule séance d'entrainement le mardi 9 janvier.

Le match amical de ce mercredi contre le Burkina Faso permettra au staff de la RDC d'avoir une idée sur l'équipe à aligner à la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débute le samedi 13 janvier. La RDC débutera la compétition le 17 janvier 2024 contre la Zambie à San Pedro.