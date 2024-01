Maroc: M. Sadiki s'enquiert de l'état d'avancement du programme d'urgence de reconstruction, de réhabilitation et de mise à niveau des zones sinistrées par le séisme d'Al Haouz

Asni (province d'Al Haouz) — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, mardi, une visite de terrain dans les provinces d'Al Haouz et de Chichaoua pour s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme d'urgence de reconstruction, de réhabilitation et de mise à niveau des territoires sinistrés par le séisme d'Al Haouz.

Ainsi, M. Sadiki a procédé au lancement de l'opération de distribution des ovins et caprins au profit des éleveurs sinistrés ayant subi des pertes dans les communes rurales de Ouirgane et d'Adassil, respectivement les plus impactées par le séisme au niveau des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.

Cette opération, qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de 43 MDH, porte sur un effectif total de 24.430 têtes au profit de 2.443 éleveurs sinistrés au niveau des deux provinces.

D'autre part, le ministre a pris connaissance de l'état d'avancement de l'opération de distribution gratuite de l'orge aux éleveurs sinistrés, sachant que la quantité totale distribuée jusqu'à présent s'élève à 160.500 qx au profit de 20.977 bénéficiaires, avec un taux de réalisation de 89%.

Cette opération de distribution des ovins, caprins et de l'orge gratuit vise la reconstitution du cheptel au niveau des zones touchées par le séisme.

Au niveau des collectivités territoriales d'Asni et d'Adassil, M. Sadiki a aussi procédé à la mise en eau de deux séguias réparées et réaménagées après le séisme.

Le ministre s'est aussi informé de l'état d'avancement du programme de réhabilitation et de réaménagement des séguias impactées par le séisme. Il s'agit d'un linéaire total de 65 Km au profit de 2.800 petits agriculteurs.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 51,6 MDH, ce programme devrait permettre la relance des filières arboricoles dans les zones sinistrées, en particulier l'olivier, le pommier, l'amandier et le noyer.

Par ailleurs, le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux d'expertise et de réaménagement de 26 unités de valorisation touchées par le séisme et intégrées dans le programme d'urgence au niveau des deux provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.

Il s'agit de 26 unités au total, dont le réaménagement nécessitera un investissement de 14 MDH.

Dans ce cadre, le ministre a visité deux chantiers de travaux dans la commune d'Asni : le premier se rapportant au réaménagement de la plateforme de commercialisation des produits de terroir impactée par le séisme, alors que le deuxième concerne la reconstruction d'une unité de valorisation du noyer.

La plateforme de commercialisation des produits de terroir est exploitée par un GIE constitué de 21 coopératives, totalisant 1.462 bénéficiaires dont 252 femmes.

Au niveau de la commune d'Adassil (province de Chichaoua), le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réaménagement et de renforcement de la route rurale reliant Douar Taskourt et la route provinciale N°2038 via le barrage Abou El Abbas Sebti, pour un investissement de l'ordre de 7,94 MDH.

D'une longueur de 10,6 Km, cette route dessert 6 douars, soit une population d'environ 1.250 habitants.

Dans la commune de Mzouda, le ministre a donné le coup d'envoi des travaux de réaménagement de la route rurale reliant la route régionale N°212 à Zaouite Sid Ahmed ou Ali, pour une enveloppe budgétaire de 10,1 MDH.

Cette route d'une longueur de 10,5 Km dessert 9 douars et bénéficie à 3.500 habitants.

Enfin, dans la commune de Guemassa, le ministre a présidé la cérémonie d'inauguration d'une route rurale reliant douar Gaaidat au douar Frizem, dont la réalisation a nécessité une enveloppe budgétaire de 5,5 MDH.

D'une longueur de 8,2 km, cette route dessert 6 douars dont le nombre d'habitants atteint environ 1.200 citoyens.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Sadiki, qui était accompagné lors de cette visite notamment des gouverneurs des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua, respectivement MM. Rachid Benchikhi et Bouabid El Gerrab, a expliqué que ce programme d'urgence de reconstruction, de réhabilitation et de mise à niveau des zones sinistrées par le séisme, dans le domaine agricole, intervient en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce programme porte sur la distribution des ovins et caprins aux éleveurs sinistrés ayant subi des pertes, la rénovation des systèmes d'irrigation de la Petite et Moyenne Hydraulique, la réhabilitation des unités de valorisation et le désenclavement des exploitations agricoles, à travers la construction et l'ouverture de pistes, a fait savoir le ministre.

Le ministère oeuvre à accélérer la cadence du développement et à renforcer les projets agricoles dans les zones touchées par le séisme, dans le cadre de la stratégie Génération Green, notamment dans le domaine de l'agriculture solidaire qui cible les petits agriculteurs afin de créer une dynamique de production et contribuer à la stabilisation de la population locale dans ces zones, a-t-il conclu.