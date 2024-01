Afrique: Zinho Gano - « J'espère marquer face à la Côte d'Ivoire en match d'ouverture »

interview

Meilleur buteur de la Guinée-Bissau lors des éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 avec quatre réalisation, Zinho Gano fait partie des principaux artisans de la qualification de son pays pour une quatrième phase finale consécutive. L'attaquant de Zulte Waregem en Belgique qui jouera en Côte d'Ivoire, sa toute première CAN, entend bien rester sur cette belle lancée.

Malgré un groupe A difficile que les « Djurtus » partagent avec le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le Nigéria et la Guinée Equatoriale, il estime qu'il y a de la place pour aller chercher au moins une qualification pour le second tour. Dans un entretien accordé à CAFOnline, le natif de Malines en Belgique (30 ans) évoque les chances de son pays et dévoile ses ambitions personnelles pour ce tournoi.

Bonjour Zinho

Bonjour

Comment s'est passé le voyage de Bissau et Abidjan ?

C'était long, on est tous fatigué. Mais le plus important, c'est qu'on est bien arrivé, tout s'est bien passé, on est content d'être ici.

Quelles sont vos premières impressions depuis votre arrivée en Côte d'Ivoire ?

Nous sommes arrivés hier soir, on a été bien accueilli, à l'aéroport comme à l'hôtel. Tout le monde est content d'être là, c'est à nous de montrer quelque chose.

%

Comment décrivez-vous l'ambiance au sein de votre groupe ?

L'ambiance est bonne, on travaille dur, on travaille bien, l'ambiance en dehors du terrain, c'est bien aussi. Donc, j'espère que nous allons continuer comme ça.

Qu'est-ce que la CAN représente pour vous, personnellement ?

C'est une fierté d'être là. En tant que joueur, c'est une excellente plateforme pour montrer de quoi on est capable.

Vous aurez l'honneur de disputer le match d'ouverture face au pays organisateur. Est-ce que ça vous met une certaine pression dans le groupe ?

Non, aucune pression. Au contraire, pour nous, c'est un honneur, une chance de jouer un match comme celui-là. Le match d'ouverture, c'est quelque chose de spécial, il y aura peut-être au moins 60 000 personnes dans le stade. Je suis footballeur professionnel, donc, c'est pour ce genre de match que nous exerçons ce métier. J'ai vraiment hâte de jouer un tel match.

Lors de ces trois précédentes participations, la Guinée-Bissau n'a jamais réussi à franchir la phase de poules. Est-ce que votre objectif pour cette édition, c'est au moins de dépasser cette première étape de la compétition ?

Bien sûr ! On n'a même pas gagné un match. Donc, notre premier but, c'est de gagner un match et après, de réussir à dépasser la première étape. Je sais que c'est un groupe difficile avec la Côte d'Ivoire et le Nigéria mais on verra. Dans le football, tout est possible.

On sait que dans ce groupe, on a le Nigéria qui a déjà gagné trois fois la CAN, la Guinée Equatoriale qui a été demi-finaliste en 2015 avant d'atteindre les quarts de finale lors de la précédente édition au Cameroun et la Côte d'Ivoire qui, en plus d'être le pays organisateur a déjà gagné deux fois la compétition. Est-ce que tout cela ne vous effraie pas ?

Nous savons que ce sont de très grands pays mais c'est l'occasion pour nous de montrer que nous sommes là aussi. On a un bon groupe et on est aussi ici pour la quatrième fois, ça montre qu'on vaut quelque chose également.

Vous avez été le meilleur buteur de la Guinée-Bissau lors des éliminatoires avec quatre réalisations. La phase finale, c'est une autre paire de manche. Avez-vous des objectifs personnels pour cette CAN ?

C'est juste de marquer le plus possible pour mon équipe et pour moi-même. J'espère que je vais marquer lors du match d'ouverture contre la Côte d'Ivoire, serait trop bien.

Terminer meilleur buteur de la compétition, l'idée ne vous traverse pas l'esprit ?

Pourquoi pas ! Dans le foot, comme on dit, tout est possible. Pour moi, ce serait merveilleux.

Quelle est la consigne principale qui circule au sein de votre équipe au sujet de cette compétition où vous représentez l'espoir de toute une nation ?

Tout le monde doit croire que tout est possible. Même pour ce match d'ouverture. Avec des matches d'ouverture, il y a toujours des surprises et pourquoi pas, avec nous. On peut gagner comme tout le monde, même si c'est la Côte d'Ivoire, le Nigéria ou le Sénégal en face. Le match, c'est 11 contre 11 et tout est possible.

Avez-vous un message spécial à adresser au public bissau-guinéen pour cette CAN CAF TotalEnergies 2023 ?

Juste d'être derrière nous, on a besoin de son soutien pour cette CAN. C'est à nous de montrer qu'on va tout donner pour eux et pour nous-mêmes.