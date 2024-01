Ile Maurice: Pas de pluie pour la rentrée, mais une tempête en vue

Bonne nouvelle pour les étudiants qui ont hâte de retrouver amis et profs. Une nouvelle année ne peut que débuter sous les bons auspices de la météo. Oublions l'adage mariage pluvieux, mariage heureux. La rentrée des classes, elle, se vit avec du soleil, un temps clément, sans nuages et de bonnes vibrations du ciel.

Les élèves et les enseignants ont les yeux rivés sur le ciel. Pourtant, bonne nouvelle. Il n'y aura pas de fortes pluies ce mercredi 10 janvier, ni demain selon la station météorologique mauricienne. Donc, il faudra prendre le chemin de l'école pour la rentrée. D'après un prévisionniste mauricien, la pluie modérée de la soirée perdurera encore un peu dans la matinée à l'Est, au Sud et sur le plateau central. Mais le temps s'améliorera au cours de la journée, sauf lors de périodes nuageuses dans certaines régions, dans le Nord notamment. En somme, il fera beau ce jeudi.

Toutefois, les différentes simulations prévoient du mauvais temps au cours de la semaine prochaine. En effet, divers modèles numériques prévoient la formation de la deuxième tempête tropicale durant le week-end et si ceci s'avère, elle sera prénommée Belal. Ce système pourrait débuter sa formation au nord des Mascareignes dès demain ou vendredi dans une zone de convective.

Les conditions atmosphériques sont propices dans cette région pour qu'elle atteigne le stade de tempête tropicale modérée pendant le weekend. La tempête pourrait même atteindre le statut de cyclone tropical lors de son passage auprès des îles de la région.

Selon Météo France, la probabilité que ce système se transforme en tempête tropicale modérée varie de 30 % à 60 %. Cette probabilité augmentera d'ici la fin de la semaine, selon les indications. Dans son bulletin émis hier après-midi, le Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion affirme que la probabilité qu'une perturbation tropicale se forme dans la région s'intensifie.

«Les modèles déterministes et probabilistes sont en accord pour proposer la formation d'un minimum dépressionnaire sur le nord des Mascareignes d'ici jeudi à vendredi, s'intensifiant progressivement. Avec des conditions environnementales favorables(...), ce minimum pourrait se creuser rapidement et atteindre le stade de tempête tropicale modérée au cours du week-end.» Le timing de ce creusement reste à préciser car il y a pour le moment des divergences selon les modèles, mais le risque de formation de tempête tropicale modérée est maintenant modéré pour samedi et important pour dimanche.

«Au fur et à mesure des réseaux, la tendance d'une trajectoire en direction des Mascareignes se confirme, bien que la tendance serait sur une trajectoire de plus en plus à l'est de La Réunion», lit-on dans ce communiqué.

Toutefois, il est encore trop tôt pour établir avec certitude la trajectoire que cette éventuelle tempête prendra. D'ailleurs, les différents modèles numériques prévoient divers scénarios. Même des agences américaines ont deux différentes prévisions. L'une d'entre elles prévoit que la tempête pourrait passer à l'est de Maurice au début de la semaine alors qu'une autre estime que le système passerait très près de Rodrigues. Le modèle fait par le Centre européen pour les prévisions météorologiques a établi une autre trajectoire pour le futur Belal, estimant qu'il passera entre l'île de La Réunion et l'île Maurice d'ici mardi.

L'agence britannique de la météo a également fait un modèle numérique menant le futur cyclone prêt de la côte mauricienne à partir de mardi. Toutefois, les prévisions pour une longue période peuvent changer à tout moment. À la station de Vacoas, un météorologue affirme que dès qu'il y aura un développement majeur sur cette potentielle tempête, un communiqué sera émis pour en informer le public.

Épisode de forte chaleur: 34,6 °C le 4 janvier

La station météo mauricienne a émis un rapport, hier, à la suite de la hausse de température de ces derniers jours. Les météorologues de Vacoas définissent cette période comme des épisodes de forte chaleur (warm spell) et il y en a eu deux. Le premier a affecté l'île du 20 au 24 décembre et l'autre, du 4 et 7 janvier. C'est un vent venant du Nord ou nord-est, combiné à d'autres facteurs climatologiques, qui EST l'origine de ces épisodes de forte chaleur. Les habitants de la partie sud du pays ont été les plus affectés avec des températures atteignant au moins 33,5 °C, mais le taux d'humidité a compliqué la situation.

La météo a ainsi enregistré un peak de 34,2 °C le 22 décembre au Champ-de-Mars, mais le record pour la saison estivale de 2023-2024 a été atteint le 4 janvier avec une température de 34,6 °C dans la région de Riche-Terre. Cependant, avec le taux d'humidité dans l'air atteignant 90 % dans certaines régions, la sensation de chaleur ressentie, aussi connue comme heat index, a été plus élevée. Dans les régions où il a fait 30 °C, le heat index a été de 36 °C et, dans la région côtière, le heat index a été de 40 °C.