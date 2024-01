Ile Maurice: Hausse de 8 % de l'apport des sociétés cotées en Bourse

Le montant versé à la caisse de la Mauritius Revenue Authority est passé de Rs 2,1 milliards en 2022 à Rs 2,3 milliards en 2023. Les sommes les plus importantes ont été versées par le groupe MCB, Bayport Management, le groupe CIEL et Cim Finance. Le groupe MCB était à seulement Rs 65 millions de franchir la barre du milliard.

Ceux qui, en mars 1989, ont conclu que le pays avait atteint la maturité nécessaire pour accueillir une bourse des valeurs étaient certainement visionnaires. Cet espace permet au public d'acheter des valeurs mobilières de sociétés cotées, telles que des titres ou des obligations. En plus d'être un lieu pour les acteurs du marché, une bourse des valeurs représente une source de revenus importante pour la Mauritius Revenue Authority (MRA), chargée de collecter les impôts auprès des opérateurs économiques. Les dernières statistiques de la Stock Exchange of Mauritius, la plateforme où s'effectuent les transactions financières, indiquent que pour la période se terminant le 30 septembre 2023, le gouvernement a collecté environ Rs 2,3 milliards d'impôts auprès d'une cinquantaine de sociétés cotées à la Bourse de Maurice, soit une hausse de 8 % par rapport à la période correspondante en 2022.

Les quatre principales contributions surpassent de loin celles des autres, bien que ces dernières ne soient pas moins méritoires. Le groupe MCB, un acteur majeur du secteur bancaire mauricien, est en tête de liste. Sa contribution à l'État pour la période se terminant le 30 septembre 2023 s'est élevée à Rs 935 millions, contre Rs 587 millions pour la même période en 2022. Le groupe MCB est suivi de loin par Bayport Management Co Ltd, basé à Êbène, fournisseur de services financiers pour les particuliers, les professions libérales et les entreprises de taille moyenne depuis septembre 2001. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2023, Bayport Management a versé un total d'environ $21 703 000, soit environ Rs 970 millions.

La liste des contributeurs par centaine de millions de roupies à la MRA pour la période se terminant le 30 septembre 2023 inclut également le groupe CIEL et Cim Finance. Fondé en 1912, il y a 112 ans, le groupe CIEL, initialement axé sur l'agriculture, a su évoluer contre l'obsolescence des entreprises en se réinventant constamment. Il s'est diversifié dans six secteurs de l'économie mauricienne, notamment le textile, le tourisme, l'immobilier et les finances, tout en saisissant les opportunités de croissance à l'international. Sa contribution à l'État s'est élevée à Rs 187,6 millions pour la période se terminant le 30 septembre 2023, contre Rs 130 millions pour la même période en 2022.

Cim Finance, réputée pour ses services financiers non bancaires, a versé Rs 166,2 millions à l'État pour la période se terminant le 30 septembre de l'année dernière, contre Rs 133,5 millions pour la période correspondante en 2022.

La liste des sociétés cotées en Bourse dont la contribution à la MRA s'élève à des dizaines, voire des vingtaines de millions de roupies, est longue. On peut citer par exemple les performances d'IBL (Rs 98,4 millions), ENL (Rs 76,3 millions), BHM (Rs 51,8 millions), Rogers (Rs 49 millions), SBM (Rs 63,8 millions), Swan (Rs 43,3 millions), MUA (Rs 46,6 millions) ou encore Phoenix Beverages (Rs 29,3 millions).