Ile Maurice: De femme au foyer à entrepreneuse de la mode, Shaheen Janoo cartonne sur TikTok

La vente de vêtements sur TikTok est devenue une tendance incontournable, fusionnant le monde du commerce en ligne avec l'engagement social et la créativité.

Cette plateforme de médias sociaux dynamique offre une vitrine unique aux entrepreneurs de la mode. Sur TikTok, la vente de vêtements va au-delà des simples photos de produits. Les vendeurs exploitent la nature ludique de la plateforme en créant des vidéos engageantes et divertissantes pour promouvoir leurs articles. Nous avons rencontré une entrepreneuse qui vient d'émerger dans le monde de la mode afin de ne pas rester oisive à la maison. Shaheen Janoo, de Vallée-Pitot, a débuté dans la vente de vêtements pour dames de tout type, avec un rapport qualitéprix très abordable pour toutes les femmes.

«Ma belle-soeur Shifa Purohoo et moi avons commencé il y a huit mois pour gagner un peu d'argent de poche, un petit capital», confie Shaheen Janoo. Au fur et à mesure qu'elles présentaient différents modèles de vêtements ainsi que des sacs à main pour dames, la vente se faisait à la maison. «Nous avons été conseillées de nous abonner sur TikTok et les dames ont montré de l'intérêt. J'ai commencé avec des vêtements à petits prix, dans une fourchette de Rs 200. Le voisinage et la famille ont été informés, et le bouche-à-oreille m'a permis de me constituer une clientèle. Les dames étaient satisfaites des produits.»

%

Ce qui fait le succès de son business, c'est le lien construit à travers de modestes bénéfices. «Nous avons développé une belle amitié avec nos clients petit à petit, et la clientèle s'est fidélisée. Si je mets en vente des pantalons ajustés, j'ai des clientes jeunes qui s'intéressent, alors que pour les longues robes plus amples, c'est une clientèle de 40 et plus qui achète. En revanche, les chemisiers et pantalons classiques attirent davantage les personnes dans le milieu bureaucratique.»

Les fonctionnalités de TikTok, comme les commentaires en direct et les questions-réponses, permettent aux vendeurs de créer des connexions directes avec leur public. Les clients peuvent poser des questions sur les tailles, les matériaux ou même demander des conseils de style en temps réel. Cette interaction instantanée contribue à établir une relation de confiance entre le vendeur et l'acheteur, nous confie-t-elle. «Il y a beaucoup de concurrence. Parfois, lorsque nous nous concentrons sur la présentation d'un modèle spécifique, nous découvrons que d'autres entrepreneuses ont exposé le même modèle à un prix moins cher que celui que nous avions l'intention de fixer. À ce moment-là, je dois envisager un autre type de marketing, comme une promo Black Friday pour écouler la collection.»

Shaheen Janoo mentionne être attentive à ses concurrents. «Je surveille un peu les tendances du moment des autres entrepreneuses et j'essaie de me démarquer avec un autre style pour attirer la vente.» Elle admet qu'elle a le soutien de son époux, Sheik Janoo, pour être présente en ligne lors des ventes, l'aidant à prendre les commandes et à vérifier les factures. «Mes parents et ma belle-famille m'aident à garder les enfants. Avec le soutien de ma banque, j'ai légalisé mon activité commerciale en enregistrant mon entreprise et en obtenant un BRN pour effectuer des transactions sur mon compte bancaire.»