Afrique de l'Ouest: BRVM - Bernabé Côte d'Ivoire enregistre la meilleure performance du marché des actions avec 7,31% de hausse

Le titre Bernabé Côte d'Ivoire, spécialiste de la distribution des produits de la quincaillerie, a enregistré la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec 7,31% de hausse de cours à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 9 janvier 2024.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 1 095 FCFA la veille à 1 175 FCFA ce 9 janvier 2024, soit une augmentation de 80 FCFA. Depuis le vendredi 6 janvier 2023 où il cotait à 1 050 FCFA, le cours du titre Bernabé Côte d'Ivoire connait une hausse de 125 FCFA. Bernabé Côte d'Ivoire occupé ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par les titres Onatel Burkina Faso (plus 6,59% à 2 345 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,57% à 730 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 6,38% à 9 500 FCFA) et BOA Sénégal (plus 3,93% à 3 170 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 1 315 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 2,75% à 17 500 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,45,29% à 2 385 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,71% à 2 585 FCFA) et BOA Mali (moins 1,36% à 1 450 FCFA).

La valeur totale des transactions est, de nouveau, en hausse, s'établissant à 1 355 milliard de FCFA contre 933,545 millions de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré aussi une baisse de 14,375 milliards, à 7 859,461 milliards de FCFA contre 7 871,525 milliards de FCFA le lundi 8 janvier 2024.

Celle du marché obligataire est aussi en repli de 9,094 milliards, s'établissant à 10 267,518 milliards de FCFA contre 10,270,836 milliards de FCFA la veille.

Les indices sont tous en léger repli. L 'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,16% à 211,26 points contre 211,59 points la veille.

Il en est de même de l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), qui connait une baisse de 0,14% à 106,19 points contre 106,34 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a cédé 0,11% à 100,48 points contre 100,59 points la veille.