Ethiopie: Le ministère de la Santé a fourni plus de 438 millions de birr aux institutions sanitaires régionales

<strong>Addis Abeba, — : - Le ministère de la Santé a annoncé qu'il a fourni plus de 438 millions de birr aux établissements de santé régionaux pour contrôler et prévenir la propagation du paludisme.

Le directeur général de la prévention et du contrôle des maladies au ministère de la Santé, Dr. Yiwaz Solomon, a noté à ENA qu'une attention particulière a été accordée à la prévention et au contrôle de la propagation du paludisme dans toutes les régions.

Il a déclaré qu'actuellement, le travail de prévention du paludisme couvrait 75% du pays.

Dans plus de 7 600 kebeles à prévalence élevée et moyenne du paludisme, un travail de mobilisation du public pour acquérir une compréhension éducative de la transmission du paludisme et des méthodes de prévention a été mené à grande échelle.

Il a dévoilé que le ministère a fourni 438 millions 994 mille 785 birrs aux établissements de santé régionaux pour aider les régions à créer des capacités de prévention et de contrôle de la propagation du paludisme. En outre, plus de 19 millions de draps ont été distribués.

Il a ajouté que des médicaments antipaludiques, des kits de diagnostic et de nombreux équipements médicaux ont été distribués.

On rappelle qu'une stratégie a été formulée et mise en oeuvre pour réduire la propagation du paludisme de 60% et le nombre de personnes qui meurent de la maladie de 50% au cours des trois prochaines années.

Les informations obtenues du ministère montrent que 1,8 million des 5,3 millions de citoyens testés au cours des six derniers mois ont reçu un diagnostic de maladie.