Comores: L'accession des Comores à l'OMC, une consécration du leadership de la diplomatie marocaine

Genève — L'adoption mardi du rapport final du Groupe du travail sur l'accession des Comores à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), marquant l'accession de ce pays africain à l'Organisation multilatérale, consacre le leadership de la diplomatie du Maroc qui a assuré la présidence de ce processus.

Après un long et complexe processus, qui a duré plus de 15 ans, le Groupe du travail sur l'accession du Comores à l'OMC, présidé par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a tenu sa 10ème et dernière réunion, au cours de laquelle le rapport final a été adopté, marquant la dernière étape de ce processus et l'accession des Comores à l'Organisation qui sera formellement entérinée lors de la 13ème Conférence Ministérielle de l'OMC, prévue du 26 au 29 février, à Abu-Dhabi.

L'accession des Comores en tant que nouveau membre à l'OMC, acquise grâce à l'entremise du Maroc, est la première à avoir lieu depuis huit ans, sachant qu'actuellement, plus d'une vingtaine de pays ont déposé leurs demandes d'accession au sein de cette Organisation multilatérale, accessions qui requièrent l'adoption d'importantes réformes aux niveaux administratif, législatif, économique et commercial, et ce, en vue d'adapter les normes nationales aux standards et prérequis de l'OMC.

"L'aboutissement de l'accession de ce pays frère qui intervient suite à des engagements dans des négociations bilatérales difficiles avec des grands partenaires économiques, tels que les États-Unis, l'Union Européenne et l'Inde, revêt une signification pertinente, traduisant l'importance de l'intégration des PMA dans le système commercial multilatéral et l'utilité de favoriser des relations commerciales internationales basées sur la transparence, l'équité et l'inclusivité", indique un communiqué de la Mission permanente du Maroc.

%

"L'implication de notre pays et son engagement indéfectible dans ce processus est l'expression et une marque de soutien à ce pays frère, qui table, d'une part, sur une telle accession pour renforcer l'ouverture de son économie et s'en servir comme instrument pour accélérer les réformes en cours et futures, moderniser et développer son tissu économique, et d'autre part comme pilier pour soutenir le plan +Comores émergents à l'horizon 2030+", ajoute la même source.

L'aboutissement de ce processus est un nouveau succès diplomatique qui illustre une fois de plus le leadership du Maroc et sa contribution au sein des Organisations internationales, pays hôte de la signature des Accords de Marrakech il y a 30 ans (GATT), et qui poursuit ses efforts inlassables pour axer le travail de l'OMC en faveur des pays en développement et des PMA, particulièrement de l'Afrique.

Cette réunion, tenue en présence de la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, et du ministre comorien des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Kamaldini Souef, a été marquée par une large participation des membres de l'OMC et de hauts fonctionnaires comoriens.

À cette occasion, M. Zniber n'a pas manqué de féliciter les Comores pour cette accession méritée, fruit d'efforts inlassables consentis sous le leadership du Président de la République Azali Assoumani et le concours effectif des institutions et départements concernés par le dossier d'accession.

Pour sa part, Mme Okonjo-Iweala a souligné l'importance d'une telle adhésion dans le renforcement de l'OMC et sa crédibilité, en particulier vis-à-vis des PMA, de l'Afrique et de l'agenda du développement de l'Organisation.