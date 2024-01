Maroc: La session de formation sur l'enseignement explicite vise à relever le défi de maitrise des apprentissages de base (ministère)

Rabat — La session de formation sur l'enseignement explicite, organisée au profit des enseignants du primaire dans les écoles pionnières relevant de l'Académie régionale d'éducation et de formation de Rabat-Salé-Kénitra, vise à relever le défi de maîtrise et d'amélioration des apprentissages de base, souligne le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la déclinaison de la feuille de route 2022-2026 au service d'une école publique de qualité, sur la base d'une approche participative qui répond aux attentes des élèves, de leurs familles et des cadres pédagogiques, souligne le ministère dans un communiqué à l'issue d'une visite d'inspection des ateliers de formation effectuée mardi par le ministre de tutelle Chakib Benmoussa.

Les ateliers de formation visent aussi à doter les enseignants des compétences requises pour mettre en oeuvre l'approche pédagogique de l'enseignement explicite en tant qu'approche proactive, en complémentarité des sessions précédentes relatives à l'enseignement au bon niveau (TaRL) en tant qu'approche corrective, figurant parmi les quatre composantes du projet "Écoles pionnières", ajoute le communiqué.

Ils abordent le cadre général de l'enseignement efficace, ainsi que les principes fondamentaux encadrant cette approche, les outils spécifiques d'enseignement explicite pour les matières telles que les mathématiques, l'arabe et le français, et les orientations générales pour la leçon en classe, en plus des séquences pédagogiques liées à ce modèle.

%

L'efficacité de l'enseignement explicite a été démontrée à travers des expériences internationales, et dans le cadre de l'expérimentation nationale en début d'année scolaire, ce qui nécessite l'accélération et la généralisation de cette expérience et son adaptation aux spécificités de chaque établissement et son environnement, ainsi qu'au niveau socio-économique des élèves, en mettant l'accent sur ceux issus du milieu rural, selon la même source.

L'expérience des écoles pionnières ciblera chaque année 2.000 écoles primaires, dans la perspective de sa généralisation à l'horizon 2026 à l'ensemble des établissements primaires, note le communiqué, ajoutant que pour les établissements d'enseignement secondaire, cette expérience sera lancée dans certains d'établissements du secondaire collégial dès la prochaine rentrée scolaire 2024-2025.