Maroc: Le 2ème Festival du Livre Africain de Marrakech, du 8 au 11 février (organisateurs)

Casablanca — La deuxième édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) se tiendra du 8 au 11 février prochain, ont annoncé les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue mardi à Casablanca.

Fondé par Mahi Binebine (écrivain et artiste plasticien), Fatimata Wane-Sagna (journaliste), Hanane Essaydi (universitaire) et Younès Ajarraï (entrepreneur culturel), le FLAM, porté par l'association WE ART AFRICA//NS, est un festival d'auteurs réunissant des écrivains, des penseurs et des intellectuels d'Afrique, de ses diasporas et de ses descendants.

Le Festival du livre africain de Marrakech se veut une célébration de la littérature et de la culture africaines. Destiné à tous les publics et à tous les âges, le FLAM est à accès gratuit pendant quatre jours, dans tous les sites d'accueil, le but étant de rapprocher la culture et l'art aussi bien des passionnés que de ceux qui s'en sentent éloignés.

Le FLAM "est une grande fête littéraire, marquée par la présence de plus de 50 écrivains africains, afro-descendants ainsi que de la diaspora africaine", a déclaré à la presse le président du festival, Mahi Binebine.

Pour cette 2eme édition, le festival a été délocalisé, a-t-il fait savoir, précisant que plusieurs auteurs iront à la rencontre des étudiants et des jeunes, notamment à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l'Université Cadi Ayyad, ainsi que dans les écoles à Marrakech.

"Malgré la proximité et l'unité géographique du continent africain, les peuples ne se parlent pas", a soutenu Mme Wane-Sagna, co-organisatrice du FLAM, soulignant que cela est notamment dû au "manque de circulation des imaginaires".

Dans ce sens, elle a relevé que le festival est un moyen de palier à cette situation, à travers la facilitation de rencontres entre les écrivains africains et en enlevant les barrières entre des peuples africains qui ont énormément de choses en communs.

Pour sa part, M. Ajarraï, délégué général du FLAM, a fait savoir que cette édition mettra en avant les jeunes écrivains marocains, relevant que le programme est concocté de manière à atteindre tout le public de la ville de Marrakech.

Au programme du FLAM 2024, figurent notamment l'organisation de cafés littéraires, entretiens, signatures, une librairie éphémère, mais aussi une programmation jeunesse faite d'activités pédagogiques et d'interventions "hors les murs", en milieu universitaire et scolaire.

Les soirées du festival seront égayées par des performances musicales, de lectures et de poésie. Écrivains et public auront ainsi l'occasion cette année de se retrouver autour de différents formats quotidiens de rencontres.

Pour cette deuxième édition du festival, la programmation propose des thématiques reflétant l'actualité scientifique et éditoriale de l'Afrique et consacre une place particulière à la réactivation et à la consolidation des mémoires et des liens qui unissent tous les Africains partout où ils se trouvent.

Ainsi, le FLAM verra la présence de plusieurs figures de la littérature africaine tels que José-Eduardo Agualusa (Angola), Leïla Bahsaïn (Maroc), Abdelkader Benali (Maroc), Souleymane Bachir Diagne (Sénégal), Ali Benmakhlouf (Maroc), Sophie Bessis (Tunisie), Siham Bouhlal (Maroc), Boum Hemley (Cameroun), Yasmine Chami (Maroc), Touhfat Mouhtare (Comores), Fanta Dramé (Mauritanie), Wilfried N'Sondé (République du Congo), Saad Khiari (Algérie), et Mia Couto (Mozambique).

Le site principal du festival est situé aux Étoiles de Jamaâ el Fna, centre socioculturel de la Fondation Ali Zaoua à Marrakech. D'autres lieux partenaires abriteront certaines activités du FLAM.