Afrique: Groupe E - Duel des rapaces dans le ciel de Korhogo

Le groupe E de la CAN Côte d'Ivoire 2023, basé à Korhogo, mettra en lumière la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. L'on pourrait croire que les 2 Aigles (de Cartage et du Djoliba) auront le ciel dégagé pour bien planer au-dessus du stade Amadou-Gon-Coulibaly de la « cité du Poro » ou encore mieux nicher dans les hauteurs du district des Savanes, sauf que là, les Bafana Bafana et les Brave Warriors ne sont pas là en victimes expiatoires.

La Tunisie toujours au départ, rarement à l'arrivée

La Tunisie, l'un des géants de ce groupe E, se présente avec une équipe solide et bénéficiant d'une riche histoire dans la compétition. Les Aigles de Carthage ont terminé en tête de leur groupe de qualification (14 points) avec un bilan globalement satisfaisant de 4 victoires, 1 nul et une défaite. Lors du dernier rassemblement de novembre, les troupes de Jalel Kadri ont réussi à prendre le scalp de Sao Tomé-et-Principe (4-0) et du Malawi (0-1), à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L'heure du Maliba a-t-elle sonné ?

Le Mali s'est également qualifié facilement pour cette CAN. Premier du groupe G avec 15 points et un bilan quasiment parfait de 5 victoires pour une seule défaite, les Aigles auront à coeur de confirmer les folles promesses affichées lors de ces éliminatoires. Malgré des forfaits en série (Ibrahima Koné, Cheick Doucouré, Adama 'Malouda' Traoré), la bande à Eric Chelle pourrait être l'une des belles surprises de cette édition.

%

Les Bafana Bafana à la recherche de leurs marques

L'Afrique du Sud entre dans cette compétition avec l'ambition de prouver qu'elle peut tenir tête aux grandes équipes. Les Sud-Africains, membres d'un groupe de trois équipes lors des phases de qualification, ont fini seconds derrière le Maroc avec 7 points (4 victoires, 2 nuls et une défaite). Revanchards après avoir manqué la précédente édition, les Bafana Bafana ont beaucoup progressé sous les ordres d'Hugo Broos et se présentent en forme avec une seule défaite sur leurs 13 derniers matchs !

La Namibie en mode apprentissage

La Namibie, bien que considérée comme l'équipe la plus faible du groupe, ne doit pas être sous-estimée. Participant pour la quatrième fois, les Brave Warriors chercheront à dépasser leur performance de la CAN 2019 où ils ont été éliminés au premier tour. Ils pourraient bien jouer le rôle d'outsider et potentiellement bouleverser les pronostics. Ce n'est pas le Cameroun, qui n'a pris qu'un point sur 6 contre la Namibie lors des éliminatoires, qui dira le contraire !

Les chocs entre Aigles

Au sein de ce groupe E, les rivalités sont nombreuses. A commencer par la Tunisie et le Mali, deux sélections qui se connaissent très bien pour s'être déjà affrontées en phase de groupes des deux dernières CAN (1-1 en 2019 et victoire malienne d'1-0 en 2019 dans des circonstances ubuesques). Sur les 12 confrontations de leur histoire, les Aigles de Carthage l'ont emporté à six reprises, pour quatre victoires maliennes et deux matchs nuls. Le dernier double affrontement remonte à mars 2022, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La Tunisie avait remporté la première manche sur la plus petite des marges (0-1), tandis que le retour s'était soldé par un nul 0-0.