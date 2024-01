Cote d'Ivoire: Bouaké - Sidi Touré fait un don aux malades mentaux et prisonniers

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique d'assistance et d'aide aux personnes vulnérables et défavorisées, la Chaîne Citoyenne et Républicaine, un mouvement de soutien aux actions du Président de la République Alassane Ouattara et des Institution de la République, a fait un don le samedi 06 et dimanche 07 janvier 2024, aux 176 malades mentaux hommes de l'Association Saint Camille et aux 2400 pensionnaires de la prison Camp pénal de Bouaké.

Un don composé de vêtements, de chaussures, de savons liquide, d'huile, de sac de riz et de savons en poudre. Selon le président de cette structure, Hamadou Bamba, la situation dans laquelle vivent ces malades mentaux et prisonniers est difficile. « Cela nous écoeure de voir qu'ils n'ont pas de soutien. Nous sommes une structure qui fait du social. À travers ce geste, nous voulons leur apporter notre soutien. En ce début d'année, ces pensionnaires sont dans des périodes assez délicates et difficiles. Pour les premiers, ce sont les cas de maladies dont la santé et les seconds sont les cas de détention. Tous dans les périodes difficiles et nous devons être à leurs côtés », a dit Hamadou Bamba. Avant de faire savoir que cette action est l'expression de la solidarité insufflée par le ministre des Ressources Animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, président d'honneur de cette structure qui oeuvre pour la consolidation de la paix, de l'unité, du partage et de la solidarité.

« Cet acte vise à contribuer à la restauration de tout être humain et que la situation de malade mental ou de prisonnier d'aujourd'hui ne saurait être une fatalité. Nous avons passé la période des fêtes, les dons ont été faits par le ministre Sidi Touré à toutes les couches sociales partout à Bouaké et dans la région de Gbêkê. Le ministre Sidi Tiémoko Touré n'a pas oublié les pensionnaires de Saint Camille et du camp pénal afin de leur permettre de passer de bonnes périodes de fête. Nous sommes venus au nom du ministre Sidi Touré pour leur traduire sa sympathie, sa solidarité et leur souhaiter meilleure santé pour les uns et beaucoup de courage aux détenus en espérant que les premiers vont recouvrir très bientôt la santé et les seconds vont recouvrir leurs libertés après avoir purger leurs peines pour qu'ils puissent prendre part à la vie active de façon positive », a souligné Hamadou Bamba.

Toujours dans leur élan de solidarité, la Chaîne Citoyenne et Républicaine a aussi comblé plusieurs nouveaux nés et leurs mères dans chacune des 11 maternités de Bouaké. Ici, l'action s'inscrit dans la célébration du 07 janvier, date anniversaire de naissance du ministre Sidi Tiémoko Touré. Des couches, des seaux, des bassines, des produits d'entretien, des boîtes de lait, de cérélac, des chaussons, des pagnes et bien d'autres choses sont offerts aux mères. Les bénéficiaires et les responsables des différentes structures hôtes saluent l'initiative et exhortent la population à visiter leurs centres pour s'enquérir des conditions de vie des pensionnaires afin de leur apporter de l'aide dont ils ont besoin pour leur prise en charge. « Vos dons sont l'expression de votre générosité » ont dit dans l'ensemble les bénéficiaires des deux jours de la caravane de solidarité organisée par la Chaîne Citoyenne et Républicaine.