Ile Maurice: Calendrier 2024 - Les activités reprennent en février

Après une année bien remplie en événements locaux et internationaux, la Mauritius Golf Federation (MGF) se prépare déjà à une nouvelle grosse campagne. Avec les Championnats d'Afrique par équipe junior et senior et les inter-îles pour les clubs au programme de cette année, les premières activités reprendront dès le mois de février.

Durant le mois de décembre, la MGF avait déjà publié le calendrier des activités 2024 avec, comme attendus, les tournois qui composeront le MCB National Order of Merit. Celuici comprendra sept tournois qui se disputeront sur les différents parcours de l'île de février à novembre. Les hostilités s'ouvriront les 3 et 4 février à l'occasion du Mont Choisy Le Golf Open alors que l'Avalon Golf Open, prévu les 16 et 17 novembre bouclera le calendrier de l'Ordre du Mérite.

Cette année encore, l'homme à aller chercher chez les Pros sera Vishnoo Seeneevassen. Ce dernier avait notamment retenu son titre sur le MCB National Order of Merit et avait conclu la précédente campagne de fort belle manière. Il avait notamment accroché une 48e place sur le MCB Tour Championship et avait fini premier au classement général de la première édition du Team Championship aux côtés de Kamla Beeharry.

Ce fut la première fois que la MGF organisait la Team Championship, un événement qui s'est déroulé sur trois parcours de golf différents et avec trois formats de jeu différents où les golfeurs accumulent des points menant au titre de champion par équipe 2023. La saison dernière, les trois tours s'étaient joués sur les parcours du Paradis Golf Club, l'Ile aux Cerfs Golf Club et le Dodo Club. Cette année, la compétition mettra le cap sur The Nine - Azuri Golf en avril, le Paradis Golf Club en septembre et l'Avalon Golf Club en octobre.

Au niveau du Junior National Order of Merit, sept tournois se dérouleront entre février et novembre, le premier étant sur The Nine - Azuri Golf le 17 février. Quatre tournois se tenant sur plusieurs tours auront lieu durant l'année, soit le Mauritius Amateur Open qui se tiendra du 10 au 12 mai à Tamarina Golf Club, le Mauritius Ladies Open (5-8 juin) à Heritage Golf Club, le MCB Indian Ocean Open (5-7 juillet) et le Mauritius Junior Open (17-18 août) à Tamarina Golf Club.

Le calendrier sera aussi chargé en événements internationaux avec deux compétitions en Afrique du Sud en ce début d'année. L'Africa Amateur (21-24 février) et l'All Africa Junior Team Championship (21-27 avril) se joueront tous deux sur les parcours sudafricains. L'inter-îles pour les clubs se jouera du 17 au 21 juin à Madagascar alors que le Junior British Open, prévu du 15 au 17 juillet, aura lieu en Écosse. L'All Africa Team Championship aura lieu du 30 août au 5 septembre aux Seychelles alors que le lieu est encore à déterminer pour le l'All Africa Challenge Trophy (26-30 novembre).

Comme lors des précédentes années, Maurice accueillera le MCB Tour Championship (European Tour) et l'AfrAsia Bank Mauritius Open (DPWorld Tour & SunshineTour). Lors de la dernière édition du tournoi bisanctionné, 55 licenciés de la MGF s'étaient portés volontaires durant ces quatre jours de compétitions.

«Lors de ma rencontre avec eux après le tournoi, j'ai été marqué par l'ambiance chaleureuse et leur fierté d'avoir contribué à quelque chose de grandiose pour le golf et pour Maurice. Je souhaite que l'enthousiasme de ces passionnés de golf venus de divers horizons, la majorité étant des expatriés vivant à Maurice, motive davantage de licenciés à s'enregistrer l'année prochaine», a indiqué Yannick Merven, président de la MGF.