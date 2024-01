Ile Maurice: Le budget explose pour les parents

Les parents ressentent une pression financière en ce début d'année, avec les dépenses liées à l'achat des uniformes, des chaussures et des cahiers. Il est essentiel d'avoir des finances solides. De plus, tous les collégiens ne bénéficient pas du soutien du ministère de l'Éducation pour les livres scolaires car cette aide s'arrête au Grade 9.

Lundi, les files d'attente devant les librairies étaient moins longues par rapport à la semaine dernière. Cependant, les magasins vendant des uniformes étaient encore débordés par les demandes. Certains parents sont mécontents car les uniformes ne sont toujours pas prêts. C'est le cas de Marlène, dont le fils est en Grade 9 au Collège St-Joseph. Elle explique : «On nous a informés que les vêtements ne seront disponibles qu'après le 12. Le magasinier évoque un retard dans les fournitures en raison d'une commande urgente pour le secteur hospitalier que l'entreprise chargée de confectionner les uniformes doit traiter.»

Mais d'autres parents, comme Baljeet, sont encore en train de faire leurs comptes. Baljeet a déjà déboursé Rs 1 500 pour l'achat de quelques livres que sa fille utilisera en Grade 11. Sa fille a déjà des livres de Grade 10 qui seront toujours utiles pour les études de cette année. Baljeet explique : «Il me manque encore deux autres livres pour compléter ce que le collège a demandé.» Outre cette dépense, il y a d'autres frais à prendre en compte. «Le sac scolaire coûte Rs 450, les chaussures Rs 1 200. L'achat de cahiers, soit 12 contenant 160 pages, est au prix promotionnel de Rs 450, sans oublier les pass pour les bus et le métro, ainsi que la cotisation à l'Association des parents et enseignants. Le tout pour un coût total de Rs 650. Et je n'ai pas encore acheté l'uniforme.» Baljeet a également un fils en attente des résultats du SC et il prévoit de faire les achats pour lui après l'annonce des résultats.

%

Une autre situation concerne Roshni, une mère de deux enfants ayant une fille qui fera son entrée en Grade 7 au collège Lorette de Quatre-Bornes. «Cette année, il y a une touche particulière qui rendra ma fille encore plus indépendante, car elle prendra le bus pour la première fois et devra se débrouiller seule. C'est un grand pas vers l'indépendance pour nous», partage-t-elle. Roshni explique que les préparatifs pour cette nouvelle étape ont occupé une grande partie de leur temps ces dernières semaines. «Nous avons consacré beaucoup de temps à peaufiner cet aspect et à établir des règles de sécurité pour qu'elle se sente prête.» Quant à sa fille, elle est impatiente de commencer cette nouvelle phase de sa vie. «Elle pose des tonnes de questions sur le fonctionnement du collège, les différents cours, les enseignants et les amis qu'elle pourrait se faire. Sa curiosité est contagieuse et cela rend tout ce processus encore plus gratifiant en tant que parent.»

D'un point de vue financier, cette rentrée a été un défi de taille pour cette famille. «Les uniformes représentent un coût particulièrement élevé, avec Rs 400 pour la tunique et Rs 375 pour une blouse. Les fournitures nécessaires aux cours d'art et de couture s'ajoutent également, représentant un fardeau financier supplémentaire. En tout, nous avons dépensé près de Rs 12 000 uniquement pour les uniformes, le matériel scolaire, le sac et les chaussures. Pour le Grade 7, la majorité des livres sont fournis par le ministère de l'Éducation, et nous avons seulement eu à acheter deux livres supplémentaires, un pour l'anglais et un pour le français.» L'on ne peut que souhaiter une bonne rentrée à tous ces élèves et collégiens.

Gratuité du préscolaire: la nouvelle formule

Environ 15 000 enfants auront la chance de bénéficier de la gratuité du préscolaire cette année. Sur les 541 écoles enregistrées auprès de l'Early Childhood Care and Education Authority, seules 131 écoles privées ont décliné l'offre du ministère de l'Éducation en raison de désaccords sur les conditions proposées. D'autre part, les 410 écoles qui ont accepté le nouveau système se montrent satisfaites. Cette initiative représente un avantage non seulement pour elles, mais aussi pour les parents qui, parfois, peinaient à réunir les fonds nécessaires pour offrir à leurs enfants les meilleures bases pour affronter la vie scolaire. À présent, certaines responsables des petites écoles expriment l'espoir que les inspectrices du ministère ne seront pas excessivement exigeantes lors de leurs visites, qui seront plus fréquentes qu'auparavant.