Ile Maurice: Les patients mis à rude épreuve avec la chaleur

Le pays est confronté à une chaleur intense, frôlant presque la canicule. Dans le secteur hospitalier, les patients, en particulier ceux alités, endurent des conditions difficiles. Le personnel fait tout en son pouvoir pour garantir le meilleur séjour possible. Cependant, ce sont surtout les patients sous dialyse qui expriment leur mécontentement en raison de l'absence de climatisation dans leurs salles...

Les patients dialysés de l'hôpital national Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSRN) se sont joints à leurs homologues de Souillac. Ils peinent à comprendre pourquoi la climatisation de leur unité ne fonctionne pas en plein été. «Nous sommes allongés pendant plusieurs heures (entre trois heures et demie et quatre heures) sur un lit pendant nos sessions. Tout au long, nous suffoquons dans les salles à cause de la chaleur. Nous avons exprimé nos plaintes aux responsables, mais cela n'a rien changé», confie un patient de l'hôpital situé à Pamplemousses. Il est rejoint par un autre, de Souillac. «Le personnel trouve également difficile de rester pendant plusieurs heures dans ces salles avec si peu de ventilation. Particulièrement parce que la présence des appareils accentue la chaleur. Mais nous avons l'impression de crier dans le désert... »

En ce qui concerne les problèmes rencontrés au sein des hôpitaux, le Ward Manager est chargé de remonter les problèmes à la direction, selon le protocole, affirme le Dr Soobaraj Sok Appadu, directeur du New ENT Hospital. Le responsable de la salle doit vérifier si tous les instruments, équipements, médicaments et ressources humaines sont disponibles, précise-t-il. «Le manager doit être informé de tout problème que le personnel pourrait rencontrer dans la salle. Ensuite, il doit s'assurer que le problème est résolu, conformément à la procédure.» Le Ward Manager doit informer l'administrateur central des problèmes rencontrés, et ce dernier relaiera l'information jusqu'au directeur de l'institution.

En ce qui concerne la ventilation au sein des hôpitaux, notre interlocuteur ajoute qu'à Vacoas, ce problème ne se pose pas. «Nous ne rencontrons aucun problème de température car tout l'hôpital est climatisé. En été, nous nous assurons que la température est maintenue à un niveau idéal pour que tout le monde puisse s'adapter. En hiver, nous ajustons également. Cependant, dans les autres hôpitaux régionaux, cela devient difficile en raison de la vétusté des bâtiments.» Prenant l'exemple de l'hôpital Victoria, qui a célébré son centenaire l'année dernière, il serait ardu de climatiser toutes les salles.

Toutefois, le Dr Soobaraj Sok Appadu soutient que les hôpitaux se préparent à l'avance pour l'été. «Dans les salles où il n'y a pas de ventilateur, où s'ils sont défectueux, cassés ou non nettoyés, il incombe au Ward Manager de veiller au bon fonctionnement des équipements.» La direction prendra ensuite les mesures nécessaires en suivant les recommandations du Ward Manager.

Personnes vulnérables: quelques recommandations

Voici quelques recommandations pour les personnes âgées ou malades pendant cette période de forte chaleur : «Il est essentiel de consommer une quantité importante de liquides, de préférence de l'eau. Surtout pour les personnes âgées, il est conseillé de limiter l'exposition prolongée au soleil afin d'éviter des problèmes de santé supplémentaires cet été. Il est également recommandé que les personnes aient toujours une bouteille d'eau à portée de main pour surveiller leur consommation d'eau. Il est avisé de boire au minimum deux litres d'eau, voire trois litres, par jour.» Il est aussi important de noter que, en vieillissant, les capteurs qui signalent la soif au cerveau se dégradent. Il est donc conseillé aux personnes vulnérables de consulter leur médecin pour déterminer la quantité d'eau qu'elles peuvent consommer. Cela s'applique notamment aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, car les médicaments diurétiques peuvent entraîner une déshydratation, ainsi qu'aux personnes sous dialyse.