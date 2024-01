Afrique: CAN 2024 - Un duel Côte d'Ivoire-Nigeria, Nzalang et Djurtus en embuscade (groupe A)

Qualifiées avec 13 points chacune, la Guinée Bissau et la Guinée équatoriale auront toutefois un coup à jouer dans la course à la seconde place et à celle de meilleure troisième.

Rappelons, en effet, que les quatre meilleurs troisièmes de groupe participeront au second tour de la compétition.

Notons les absences de l'Ivoirien Wilfried Zaha, non convoqué pour raisons disciplinaires et des Nigérians Ndini et Boniface, blessés et forfaits de dernière minute.

Côte d'Ivoire, les 27 Eléphants

Gardiens : Yahia Fofana (Angers/France/2e division), Charles Folly (Asec Mimosas), Badra Ali (Sekhukhune United/Afrique du Sud)

Défenseurs : Serge Aurier et Willy Boly (Nottingham Forest/Angleterre), Ismaël Diallo (Hajduk Split/Croatie), Ousmane Diomandé (Sporting Portugal/Portugal), Ghislain Konan (Al-Feiha/Arabie Saoudite), Evans N'dicka (AS Rome/Italie), Odilon Kossonou (Bayer Leverkusen/Allemagne), Wilfried Singo (Monaco/France)

Milieux de terrain : Jean-Thierry Amani Lazare (Union Saint-Gilloise/Belgique), Idrissa Doumbia (Alanyaspor/Turquie), Seko Fofana (Al Nassr/Arabie Saoudite), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/Angleterre), Franck Kessié (Al-Ahli/Arabie Saoudite), Jean-Michaël Séri (Hull City/Angleterre/2e division)

Attaquants : Simon Adingra (Brighton/Angletere), Jonathan Bamba (Celta Vigo/Espagne), Jérémie Boga (Nice/France), Sébastien Haller (Dortmund/Allemagne), Karim Konaté (Red Bull Salzbourg/Autriche), Christian Kouamé (Fiorentina/Italie), Jean-Philippe Krasso (Étoile rouge Belgrade/Serbie), Max-Alain Gradel (Gaziantep/Turquie), Oumar Diakité (Reims/France), Nicolas Pépé (Trabzonspor/Turquie)

%

Nigeria, les 25 Super Eagles

Gardiens : Stanley Nwabili (Chippa United/Afrique du Sud), Francis Uzoho (Omonia Nicosie/Chypre), Olorunleke Ojo (Enyimba).

Défenseurs : William Troost-Ekong (PAOK Salonique/Grèce), Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe/Turquie), Ola Aina (Nottingham Forest/Angleterre), Zaidu (FC Porto/Portugal), Bruno Onyemaechi et Chidozie Awaziem (Boavista FC/Portugal), Semi Ajayi (West Bromwich Albion/Angleterre/2e division), Calvin Bassey (Fulham/Angleterre), Kenneth Omeruo (Kasimpasa/Turquie)

Milieux : Ahlassane Yusuf (Antwerp/Belgique), Raphael Onyedika (FC Bruges/Belgique), Joe Aribo (Southampton/Angleterre/2e division), Frank Onyeka (Brentford/Angleterre), Alex Iwobi (Fulham/Angleterre)

Attaquants : Kelechi Iheanacho (Leicester/Angleterre/2e division), Samuel Chukwueze (AC Milan/Italie), Moses Simon (FC Nantes/France), Ademola Lookman (Atalanta Bergame/Italie), Victor Osimhen (Naples/Italie), Ahmed Musa (Sivasspor/Turquie), Sadiq Umar (Real Sociedad/Espagne), Terem Moffi (OGC Nice/France)

Guinée équatoriale, les 22 Nzalang

Gardiens : Jesus Owondo (Alaves/Espagne), Manuel Sapunga (Polokwane City/Afrique du Sud), Aitor Embela (Soneja CP/Espagne/5e division)

Défenseurs : Carlos Akapo (San José Earthquakes/USA), Nestor Senra (Real Aviles/Espagne/4e division), Esteban Obiang (FC Arges/Roumanie), Saul Coco (UD Las Palmas/Espagne), Jose Elo (AD Merida/Espagne/4e division), Hugo Buyla (Sampdoria/Italie), Basilo Ndong (Craiova/Roumanie), Charles Ondo (Huddersfield/Angleterre/2e division), Marvin Aneboh (CD Illesca/Espagne/4e division)

Milieux : Federico Bikoro (Club Africain/Tunisie), Alex Balboa (SD Huesca/Espagne/2e division), Jose Machin (AC Monza/Italie), Santiago Eneme (Vyškov/République Tchèque), Jannick Buyla (SD Logrones/Espagne/4e division), Pablo Ganet (Alcoyano/Espagne/3e division), Federico Nguema (FC Balti/Moldavie)

Attaquants : Edu Salvador (Miedz Legnica/Pologne/2e division), Noe Ela (Numancia/Espagne/4e division), Josette Miranda (Niki Volos/Grèce/2e division), Luismi Nlavo (Cano Sport), Emilio Nsué (Intercity/Espagne/3e division), Oscar Siafa (US Alessandria/Italie/3e division), Salomon Obama (Santa Coloma/Andorre)

Guinée-Bissau, les 26 Djurtus

Gardiens : Jonas Mendes (FC Kalamata/Grèce/2e division), Fernando Embadje (Deportivo Lugo/Espagne/3e division), Ouparine Djoco (Francs Borains/Belgique/2e division)

Défenseurs : Marcelo Djalo (Palencia CF/Espagne/4e division), Opa Sanganté (USL Dunkerque/France/2e division), Sori Mané (Académio de Viseu/Portugal/2e division), Fali Candé (FC Metz/France), Edgar Ié (Istanbul Başakşehir/Turquie), Nanu (Samsunspor/Turquie), Houboulang Mendes (UD Almeria/Espagne), Jefferson Encada (Pharco FC/Egypte)

Milieux : Nito Gomes (CS Maritimo/Portugal), Dalcio Gomes (APOEL Nicosie/Chypre), Alfa Semedo (Al-Taï/Arabie Saoudite), Moreto Cassama (Omonia Nicosie/Chypre), Janio Bikel (Gaziantep FK/Turquie), Carlos Mané (Kayserispor/Turquie), Carlos Gomes (Bolton Wanderers/Angleterre/3e division)

Attaquants : Mama Baldé (Olympique Lyonnais/France), Zinho Gano (Zulte Waregem/Belgique/2e division), Franculino (FC Midtjylland/Danemark), Zé Turbo (PN Novgorod/Russie), Mauro Rodrigues (Yverdon Sport/Suisse), Famana Quizera (Académio de Viseu/Portugal/2e division), Marciano (UD Almeria/Espagne)