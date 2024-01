Afrique: TotalEnergies - La société évalue le volet foncier de ses projets contestés en Ouganda et en Tanzanie

TotalEnergies lance une « mission d'évaluation » portant sur le volet foncier de ses mégaprojets pétroliers en Ouganda et en Tanzanie, notamment l'Eacop (East african crude oil pipeline) et Tilenga.

Les mégaprojets de TotalEnergies ont suscité une forte contestation de la part d'associations environnementales et de défense des droits humains. La mission d'évaluation sera confiée à Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin de 2015 à 2016 et expert reconnu en développement économique africain, qui a déjà collaboré avec TotalEnergies par le passé. Son rapport est attendu d'ici à avril prochain. TotalEnergies explique que cette évaluation examinera les procédures d'acquisitions foncières mises en oeuvre, les conditions de consultation, d'indemnisation et de relocalisation de la population touchée ainsi que le processus de traitement des griefs. Elle portera également sur les actions entreprises par TotalEnergies EP Uganda et la société Eacop pour améliorer les conditions de vie des personnes concernées par ces acquisitions foncières.

Des actions complémentaires seront proposées, le cas échéant. Le programme d'acquisitions foncières, réalisé pour le compte des deux États, porte sur environ 6 400 hectares et concerne 19 140 foyers et collectivités propriétaires ou utilisateurs de parcelles. Il implique la relocalisation de 775 résidences principales. À ce jour, 98% des foyers concernés ont signé les accords de compensation, 97% ont reçu leur compensation et 98% des foyers à reloger ont pris possession de leur nouvelle maison, selon TotalEnergies.

Cette initiative vise à répondre aux critiques entourant le mégaprojet Eacop, qui a fait l'objet d'un accord d'investissement de dix milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et la compagnie chinoise Cnooc. Le projet, devenu un symbole de la lutte contre les énergies fossiles, est fortement contesté par des militants et des groupes environnementaux, qui estiment qu'il menace l'écosystème fragile de la région et sa population. Il comprend le forage de 419 puits dans le parc naturel des Murchison Falls, une réserve de biodiversité en Ouganda, ainsi que la construction d'un oléoduc de 1 443 kilomètres reliant les gisements du lac Albert à la côte tanzanienne de l'océan Indien.