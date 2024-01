Congo-Kinshasa: Energie - Snél SA arbore un bilan global positif en 2023

L'année 2024 démarre sous une belle perspective pour la Société nationale d'électricité (Snél) SA, celle d'un projet industriel et humain au service de ses clients. Pour ce faire, l'année précédente a été faste en réalisations notables, balisant justement la mise en branle de l'important projet industriel et humain de l'opérateur national de l'électricité.

Suspendu abusivement et ensuite réhabilité après des enquêtes ayant consacré son innocence, le directeur général de la Snél SA, Fabrice Lusangi wa Lusangi Kabemba, a été un élément déclencheur de des réalisations significatives tout au long de l'année qui venait de s'achever. Il s'est personnellement impliqué afin de ne pas faillir dans la concrétisation de la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de l'énergie électrique. Dans un paysage énergétique en mutation, la Snél SA s'est singularisée par des actions novatrices dans un environnement exceptionnellement difficile et requérant une forte capacité de résilience et d'adaptation.

Bilan opérationnel

Au niveau opérationnel, la Snél SA a superbement couvert des grands événements au pays, notamment la visite du pape, les Jeux de la Francophonie, la campagne électorale, les élections, le Centre Bosolo de la Commission électorale nationale indépendante. Elle a assuré le maintien et la stabilisation de la desserte des réseaux urbains (boom immobilier à Kinshasa et dans l'hinterland minier), avec une croissance de la demande plus rapide que l'offre (production d'électricité), en jugulant la cruciale problématique du délestage, et en obtenant la reconstitution des stocks MCL (contrats signés) et la redynamisation de l'exploitation ainsi que du monitoring. L'opérateur national de l'énergie électrique a aussi assuré la reprise ou le renforcement du service public de l'électricité à Kabeya Kamwanga, Boya, Miabi, Gemena, Lisala, Kindu, Kenge, Inongo, Muanda, Kisangani (Tshopo1 et réseau), Kolwezi (Sous-station Tunnel, extension de la ville), Bukavu, Kinshasa (poste de Kinsuka, extension réseaux urbains Ouest et Est + ZES Maluku et N'Djili Brasserie).

%

A propos du service à la clientèle, l'on note l'innovation du cash power à Bukavu et Goma, le projet pilote Snél &Moi : paiement mobile et digitalisation de la gestion réseau au quartier Genève de Kisantu, la maintenance et la stabilisation du réseau de transport malgré le vandalisme des lignes, la redynamisation des comités ad hoc de maintenance Fript, Nseke et simplification des procédures. La Snél SA a également, dans son actif de 2023, la poursuite et le lancement de nouveaux projets infrastructures et des partenariats. Au sujet de la production au Parc Ouest, il y a eu Inga 2, la réhabilitation du G25 (Kamoa), des G24, G23, G26 (CCBC BB), la levée des réserves G28 (Fript), les travaux subaquatiques et dragage à Inga (Fript), Zongo 2 toutes les turbines en exploitation, Zongo 1, bouclage financement réhabilitation (Sidic et MMG).

Au parc Sud, à Nseke, toutes les turbines sont en exploitation (TFM), à Bendera avec la réhabilitation G1 et construction du G3 (FPI), à Kilubi où il y a eu reconditionnement groupe, Tshopo1 remise en service G3 et reconditionnement G1 (Enabel). Quant au parc thermique, l'on souligne l'installation et la mise en service de nouveaux groupes dans six provinces, notamment à Muanda, Gemena, Lisala, Buta, Kindu, Kenge et Inongo. La Snél SA a aussi été active en ce qui concerne le transport du courant électrique : Kongo central, ligne Zongo2-Kinsuka, poste OEBK Matadi (MGT), électrification Zamba 1er & Malanga (PPC Barnet), projet régional Boucle de l'amitié (Inga-Boma-Muanda-Cabinda-Pointe- Noire).

A Kinshasa, il y a le poste de Kinsuka (Eximbank), poste Utexco 2e tranche, poste de Maluku 3e tranche ZES Maluku (BAD), électrification N'Djili Brasserie (Anser). Au Kasaï Oriental, le bilan opérationnel mentionne la ligne Bipemba-Kabeya Kamwanga, ligne Bipemba-Kalala wa Nkata (MbujiMayi), au Lualaba, la ligne Samukinda-Kolwezi, la sous-station Tunnel de Kolwezi, L21 (Fungurume-Kisanfu), L41-42 (Panda-Fungurume), Stacom (Station de Conversion de Kolwezi).

Au Haut Katanga. Notons le poste NRK Kasapa, le poste de Kasumbalesa (Elsewedy), celui de Goma (Kfw), au Tanganyika, le poste de Lukunga. Dans le Nord Ubangi, la Snél s'est illustrée par la remise en état de la ligne Mobayi Mbongo-Ggadolite (Banque mondiale), le poste de Bambou. Au chapitre de l'électrification, on cite, au Sud Kivu, la ligne Bujumbura-Uvira, l'électrification Katogota-Luvungi (Anser).

Sur la distribution de l'électricité, il y a la réhabilitation et/ou l'extension des réseaux urbains de Gbadolite (Banque mondiale), de Kisangani (Frivao), de Mbuji Mayi, Bukavu, Kalemie, Kinshasa - Camp Luka et poches noires, Inongo, Kenge, Muanda, Buta, Mbandaka, Gemena, Zongo, Lisala. Toutes ces réalisations impliquent l'augmentation du nombre de nouveaux clients raccordés, de compteurs installés et de cabines de décharge installées.

Bilan social

Si le bilan opérationnel de la Snél SA est aussi parlant en terme des réalisations, la direction générale de l'entreprise n'a pas du tout oublié son personnel. Le bilan social en 2023 est tout autant reluisant avec des avantages et faveurs accordés aux cadres et agents de la Snél SA. La société travaille pour le rattrapage du pouvoir d'achat entre mars 2023 et février 2024, avec l'application du troisième palier du Smig, le paiement des salaires le 20 du mois, paiement du 13e mois en novembre 2023, et remise du colis de fin d'année le 15 décembre 2023.

La direction générale a dynamisé le dialogue social, avec la révision de la convention collective : restauration des avantages sociaux (e.g prise en charge soins de santé des parents), les élections syndicales, la tenue des deux réunions annuelles, en avril et octobre, et la régularisation du paiement des arriérés des cotisations syndicales ainsi que le paiement à temps. Signalons la promotion, à titre exceptionnel, de 688 agents classifiés, la régularisation (engagement) de 111 journaliers de la production et du transport dans les centrales et postes, la régularisation et le paiement des décomptes finaux en attente, le paiement dans les délais des décomptes finaux, la réouverture du dossier des cadres supérieurs pour faire droit aux agents (à clôturer en 2024), la régularisation des intérims prolongés aux postes définitivement vacants (à finaliser au plutôt) et la régularisation de la situation du personnel mis à disposition de la direction des ressources humaines.

Bilan financier

Enfin, le bilan financier de la Snél SA est largement positif. L'entreprise a tenu au respect des échéances fiscales et paiement régulier de la TVA, des taxes, impôts-IBP (y compris créance DGDA), de la contribution au budget de l'Etat (suscitant les félicitations de la Commission Ecofin de l'Assemblée nationale), des salaires et avantages, des cotisations syndicales, du paiement des décomptes finaux, des prestataires et fournisseurs. La Snél SA a également respecté les délais de paiement des échéances BEI, Eximbank, Sinelac, des bailleurs miniers (non recours aux moratoires), banques locales (+ réduction du volume des emprunts) et apurement des autres créances... arriérés CEC de 32 602 900,49 $ au 4 novembre 2022, ramenés à 4 277 679 $ au 5 janvier 2024. Elle a transmis, dans les délais, des états financiers 2022 aux greffes du tribunal de commerce (Tricom) et à la Cour des comptes, et son budget 2024 au ministère du Portefeuille, le 29 novembre 2023.