Congo-Kinshasa: Présidentielle en RDC - La Belgique félicite Félix Tshisekedi pour sa réélection

La Cour constitutionnelle a rendu, le 9 janvier, son arrêt confirmant les résultats de la Commission électorale nationale indépendante proclamant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo (RDC) avec 73,47% des suffrages exprimés (13.058.962 voix).

Parmi les premiers pays à féliciter le président Félix Tshisekedi pour sa réélection après la validation des résultats provisoires par la Haute Cour figure le royaume de Belgique. C'est par l'entremise de sa ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, que la Belgique a félicité, via un communiqué officiel, Félix Tshisekedi qu'elle exhorte à "poursuivre des efforts en matière de bonne gouvernance, réforme du secteur de la sécurité et de l'amélioration du climat des affaires".

L'ancienne métropole encourage également le président réélu à initier et poursuivre les efforts en matière de bonne gouvernance et de droits humains, qu'il s'agisse d'égalité des genres, de lutte contre la corruption, de réforme du secteur de la sécurité et de la justice. Elle l'encourage également à relever les défis sociaux et environnementaux, ou encore, d'améliorer le climat des affaires.

Consciente du rôle que peut jouer la RDC au plan régional en faveur de la paix, la cheffe de la diplomatie belge l'encourage à oeuvrer dans le cadre d'une synergie régionale au nom de la paix. "Nous réitérons le soutien de la Belgique aux efforts diplomatiques régionaux, qui promeuvent la désescalade et la recherche d'une pacification durable de l'Est de la RDC. Nous demandons aux autorités congolaises de se montrer ouvertes et constructives dans ce cadre", peut-on lire dans ce communiqué.

%

La Belgique a, par ailleurs, souligné sa disponibilité à accompagner la RDC et à oeuvrer à ses côtés dans sa marche vers le progrès. "Nous poursuivrons notre coopération étroite afin de répondre aux défis auxquels le pays est confronté, au profit de la population congolaise", poursuit le royaume de Belgique. Des encouragements ont également été exprimés à l'endroit des acteurs politiques congolais et de la société civile exhortés à oeuvrer à la cohésion nationale dans un esprit d'ouverture, clé du succès pour relever les défis du présent et construire l'avenir.