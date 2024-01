Tunisie: Ministère des Affaires étrangères - Pour une diplomatie économique multilatérale et influente

Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, lors d'un déjeuner de travail avec des hauts responsables des différents départements suisses, dont le maire de Berne, les directeurs généraux du secrétariat d'Etat à l'Economie, de l'organisation faitière suisse « Economiesuisse », de « Switzerland Global Enterprise », du Cercle des affaires Suisse-Afrique, et de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, outre les représentants des structures tunisiennes en Suisse.

La Tunisie est, certes, dans une situation difficile. Et outre les dispositifs classiques et les intervenants traditionnels impliquant logiquement les divers départements concernés par les questions économiques, dont notamment l'Agence de promotion des investissements extérieurs (Apie), le Centre de promotion des exportations (Cepex) et autres organisations patronales, la diplomatie économique fait partie des mécanismes qui jouent un rôle essentiel pour promouvoir l'attractivité de notre pays et attirer les investissements étrangers (IDE) et soutenir l'internationalisation des entreprises tunisiennes.

A ce propos, le ministère des Affaires étrangères s'appuie, dans sa participation à l'action économique, sur les efforts de la direction centrale et sur un vaste réseau de représentations tunisiennes à travers le monde, dont les missions diplomatiques permanentes et consulaires qui occupent une place de choix dans la chaîne. Celles-ci sont chargées de promouvoir les stratégies générales de l'Etat en vue de renforcer la dynamique économique nationale.

On signale, également, la création, depuis 2018, d'une direction générale chargée, spécialement, de la diplomatie économique et culturelle et qui a vu ses prérogatives renforcées, par le truchement du nouvel organigramme mis en place en vertu du décret présidentiel n°531 en date du 20 juillet 2023.

Des visites qui ont redynamisé des accords

Parmi les nouveaux volets de la participation du ministère à l'effort économique figurent, en bonne place, les visites ministérielles à l'étranger et la tenue des travaux de commissions mixtes avec les pays frères et amis.

Ainsi, au cours des derniers mois de l'année écoulée, on compte plusieurs visites effectuées à l'étranger par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ammar, depuis sa nomination à la tête du département en février 2023.

De l'Italie à la Russie, en passant par la Hongrie, la Roumanie, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud, le ministre ne cesse de renforcer les relations bilatérales avec nos partenaires classiques et de renforcer de nouvelles coopérations.

Parmi les personnes influentes reçues en Tunisie, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, et la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi.

Ces visites ont permis de redynamiser des accords de première importance liés aux livraisons de céréales, et d'approvisionnement en engrais et en énergie par la République Fédérale de Russie. Des accords agricoles sur le blé, le phosphate et les échanges et les bourses universitaires ont été également signés.

Des tournées fructueuses et des accords aboutis

Des accords de facture académique et dans le domaine de la recherche scientifique ont été signés avec la Roumanie, sans oublier la participation des hommes d'affaires tunisiens au Forum économique tuniso-roumain organisé à Bucarest en juin 2023.

La tournée effectuée par le ministre des A.E. aux Emirats arabes unis et au Koweït, avant de se rendre au Royaume d'Arabie saoudite. Une tournée qui s'est soldée par un accord de prêt portant sur l'octroi de 400 millions de dollars à titre de crédit et sur 100 millions de dollars à titre de don.

Cette même visite a permis la tenue de la 11ème Commission mixte tuniso-saoudienne ayant débouché sur la signature de sept protocoles d'accord portant sur plusieures secteurs, dont notamment les eaux, la protection de l'environnement, le climat, la recherche scientifique, l'agriculture, la coopération technique et scientifique dans le domaine de l'espace et du tourisme, sans oublier la tenue du Forum d'affaires tuniso-saoudien avec la participation de plus de 100 hommes d'affaires saoudiens.

Renforcement des efforts des différentes parties intervenantes

On citera les rencontres et les participations à des événements à titre multilatéral dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation de la coopération islamique (OCI), l'Organisation internationale du travail (OIT), le Forum de Davos, l'Union africaine...

La diplomatie économique a porté, également, les contacts et démarches en vue de récupérer les biens spoliés, intensifiant les actions auprès des autorités diplomatiques et financières étrangères, afin de les inciter à mieux coopérer avec notre pays dans ce dossier complexe et épineux.

En résumé, le ministère des Affaires étrangères ne ménage aucun effort pour accompagner l'oeuvre de développement économique durable et global qui est en train de se déployer en Tunisie, grâce à des programmes spécifiques, dont celui dénommé «Créativité» (Ibtikar) qui vise l'unification et le renforcement des efforts des différentes parties intervenantes. Objectif doter de la plus grande efficacité possible les projets et programmes, d'où l'implication de l'Office national du tourisme, les Tunisiens résidant à l'étranger, le Cepex et l'Apie, l'Utica, la Connect et l'Iace.

En tout état de cause, le ministère des A.E. a mis les bouchées doubles pour la promotion des intérêts économiques, politiques et de souveraineté de la Tunisie avec un réseau diplomatique de plus en plus dense et dédié à la tâche.