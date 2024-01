Tunisie: Kairouan | Saison 2023 - Le tourisme se porte bien

La fête du Mouled draine chaque année près d'un million de visiteurs

La cité aghlabide occupe une place privilégiée auprès des Tunisiens, dont particulièrement les Kairouanais, après La Mecque et Médine. Ainsi, Kairouan, cette ville qu'on aime, fait aujourd'hui partie de nos destinations intérieures fort appréciées.

Héritière du premier campement en Ifriqiya des conquérants musulmans, Kairouan fut capitale royale puis ville sainte. En outre, Okba Ibn Nafaâ, le conquérant du Maghreb, qui la fonda en 670, a été tellement inspiré par les prédispositions stratégiques de cette ville sainte qu'il pria Dieu de la bénir et de la préserver jusqu'à la fin des temps.

Une capitale du savoir

D'ailleurs, Kairouan fut, à son heure de gloire, une capitale du savoir vers laquelle se tournaient les savants du Maghreb et du Machreq qui désiraient se perfectionner dans divers domaines dont la philosophie, la poésie, la médecine et les mathématiques. Et de nos jours, Kairouan, aux multiples facettes, séduit toujours ses visiteurs grâce à son histoire regorgeant de valeurs culturelles et patriotiques, ses vieux souks, ses anciennes demeures, son artisanat, sa pâtisserie, sa gastronomie, ses bassins et ses lieux de culte.

En fait, Kairouan fait partie des villes qu'on aime dès la première rencontre.

De la majestueuse mosquée Okba avec ses magnifiques colonnes de marbre et ses admirables sculptures, de la lumière du soleil illuminant les ocres des remparts, de l'élégante mosquée du Barbier, de l'impressionnant site des Bassins des Aghlabides avec leurs moellons arrondis, du patrimoine architectural des anciens souks et du charme des ruelles de la Médina avec ses vieilles portes à clous, la ville d'Okba n'en finit pas de se raconter et de se révéler à tous les visiteurs séduits par le cachet architectural kairouanais dont les coupoles qu'on remarque sur les marabouts et les zaouias.

Indices touristiques en évolution

C'est que Kairouan a développé un type de coupoles qui lui est propre, à savoir des coupoles à base carrée, un genre répandu en Tunisie depuis la fin du VIIIe siècle jusqu'à nos jours et constitue un élément de l'unité architecturale tunisienne à travers les âges. Et c'est dans ce contexte que le Commissariat régional au tourisme fait constamment des efforts, afin de mieux valoriser la cité aghlabide sur le plan national et international et de mieux promouvoir les spécificités architecturales qui ont gardé les empreintes des siècles révolus.

M. Mourad Alouini, Commissaire régional au tourisme, nous a précisé que l'année 2023 a constitué le point de départ pour une reprise marquante du secteur qui se reflète dans le nombre d'arrivées ayant atteint plus de 45 mille visiteurs contre seulement 34.621 en 2022, soit une augmentation de 30%. Quant aux nuitées, elles ont évolué de 53.018 en 2022 à 68.271 en 2023, enregistrant une évolution de 28,8%. Alors que le taux d'occupation est passé de 14,5% en 2002 à 18,6% en 2023, avec une croissance de 4,2%.Malheureusement, la capacité d'accueil à Kairouan se limite à 961 lits au sein de 6 unités hôtelières, ce qui est très insuffisant, surtout pendant les fêtes religieuses dont le mouled, où la ville reçoit chaque année plus de 800.000 visiteurs. C'est pourquoi, il serait souhaitable de créer de petites unités hôtelières et des maisons d'hôtes pour pourvoir à toutes les demandes.