Congo-Kinshasa: CIS - Mme Claude Dipo Esabe rend un vibrant hommage au Colonel Mamadou Ndala et aux autres martyrs

«Peuple Congolais, EZALAKI NDE LIKAMBO YA MABELE !» En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre ! Ce précieux héritage que nous ont légué nos Pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels : Kimpa VITA, Papa Simon KIMBANGU, Patrice Emery LUMUMBA et Compagnons ou encore Joseph KASA-VUBU et j'ajouterai aussi Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA ainsi que tous nos héros d'heureuse mémoire, à qui je rends, à cet instant présent, un vibrant hommage. » Ces propos sont extraits du tout premier discours du candidat n°20 Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la suite de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 par la CENI de Dénis Kadima.

Paraphrasant le Président de la République réélu avec excellence (73% des voix), Madame Claude Dipo Esabe, Présidente nationale de Congo Innovation Sociale (CIS) et fille de militaire, a martelé ceci : « Peuple Congolais, EZA NDE LIKAMBO YA MABELE » à l'occasion du dixième anniversaire commémorant l'odieux assassinat du vaillant soldat Mamadou Ndala, à l'âge de 35 ans. Ce 2 janvier était donc un jour aussi triste que le 4 janvier dédié aux martyrs de l'indépendance du Congo.

Le 13 juin 2013, le Colonel Mustafa Mamadou Ndala était le principal artisan de la victoire des FARDC contre le M23, une rébellion made in Kigali qui a toujours semé la mort, la terreur et la désolation dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Aussi, un certain 2 janvier 2014, les hommes de Paul Kagame lui ont tendu une embuscade et massacré alors qu'il était au volant de sa jeep. 10 ans déjà ! Pour la Ligue des jeunes de CIS et son Autorité morale, cette journée, cette disparition brutale, ne pouvait pas passer inaperçue. La mémoire de ce vaillant militaire devait être honorée.

Selon le Secrétaire Général de CIS, Stéphane Yuma Kalema, la nation reconnaît toujours ses meilleurs filles et fils. Le Colonel Mamadou Ndala fut un des grands fils de cette nation congolaise sur la voie de Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi, Rossy Mukendi et tous les autres ci-haut cités par le Président de la République réélu. Ce martyr avait farouchement défendu la terre de ses ancêtres au prix de sa vie. Rendre hommage à Mamadou c'est mettre fin à l'aventure M23 qui a refait surface. Mamadou Ndala étant une figure de la paix, CIS veut soutenir le Chef de l'Etat en vue de mettre fin à la guerre dans la partie Est du pays. Dans un passé récent, le jeune patriote Stéphane Yuma était décidé de rejoindre l'Ecole de Formation des Officiers (EFO) de Kananga pour imiter ce modèle qui fut formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois et fût commandant du 42ème bataillon des commandos des Unités de Réaction Rapide des FARDC. Les jeunes sont appelés à s'enrôler dans l'armée.

Quant à celle qu'on appelle affectueusement « Fille aînée de Fatshi Béton », Mme Claude Dipo Esabe affirme que « Mamadou Ndala doit devenir une boussole de courage pour la jeunesse congolaise. Ce martyr doit devenir ce grand symbole du dévouement total pour la nation ». En sa qualité de General Manager de DEC Consult Sasu qui va construire incessamment le musée des FARDC dans le camp Lieutenant-Colonel Kokolo, la fille du vaillant commandant Emmanuel Dipo enterré avec la tenue militaire confirme que le défunt Mamadou Ndala aura une place importante dans cette bâtisse. Autrement, ça serait injurieux la mémoire de nos vaillants militaires.

Le programme prévoit le dépôt par la hiérarchie de CIS d'une gerbe de fleurs sur la tombe de Mamadou Ndala au cimetière musulman de Kintambo ici à Kinshasa. Et sans nul doute la remise d'une enveloppe à la famille de l'illustre disparu dans le cadre de la célébration de cette nouvelle année 2024. Il sied de noter qu'en RD Congo, le mois de janvier est consacré particulièrement aux martyrs : le 2 janvier (le Colonel Mamadou Ndala) ; le 4 janvier (les martyrs de l'indépendance) ; le 16 janvier (Mzee Laurent Désiré Kabila) ; le 17 janvier (Patrice Emery Lumumba).

Enfin, Claude Dipo Esabe qui attend sereinement sa victoire aux législatives (Funa et Kalamu), réitère ses félicitations au Président réélu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui elle avait déjà souhaité un fructueux second mandat pour le bien-être du peuple congolais. « EZALAKI NDE LIKAMBO YA MABELE ! ».