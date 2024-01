Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023, RDC - La Cour Constitutionnelle confirme définitivement la victoire de Félix Tshisekedi

C'en est complètement fini. Les rideaux sont tombés. La Cour Constitutionnelle a tranché. Et, désormais, les carottes sont cuites. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, Commandant Suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la Police Nationale Congolaise (PNC), succède à lui-même à la tête de la RD. Congo. Proclamé provisoirement vainqueur de la Présidentielle 2023, avec 73,34% de voix, par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), il a été confirmé comme tel, de façon définitive, hier mardi 9 janvier 2024, par la Haute Cour, avec une côte revue à la hausse, soit 73,47%, au terme d'une audience publique et solennelle consacrée aux contentieux des résultats publiés par la Centrale électorale.

Au cours de cette même audience, la Cour a déclaré recevable mais non-fondée la requête de Théodore Ngoy. Dieudonné Kamuleta, Président de la Haute Cour, a indiqué qu'il va notifier, conformément aux dispositions constitutionnellement prévues, les Présidents des deux Chambres du Parlement, le Premier ministre et le Bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et au vainqueur de la Présidentielle, Félix Tshisekedi, lui-même, avant de mettre le cap, une fois pour toutes, sur la publication au Journal Officiel et au Bulletin des Arrêts de la Cour.

«La Cour Constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution, et faisant application des articles 80, 110 et 111 de la Loi organique n°013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, 74 alinéa 1 et 4, 74 bis et 114 de la Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives provinciales, urbaines, municipales et locales, tels que modifiés et complétés à ce jour, le Ministère public entendu, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante ; dit en outre qu'il sera publié au Journal Officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour», a explicité le Professeur Kamuleta.

Il convient, cependant, de souligner que grâce à cette victoire, Félix Tshisekedi s'offre ainsi l'occasion de prêcher pas les actes après son premier mandat exercé sur fond des crises multiformes. Allusion faite au divorce FCC-CASH, à la crise sanitaire due à la pandémie à Coronavirus, à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et, même, à la guerre russo-ukrainienne et ses corollaires. Cette fois-ci, le Peuple Congolais sera un peu plus exigeant comme il ne l'a jamais été. Fini les discours, fini les paroles et, même, la recréation. C'est l'heure du travail qui a réellement sonné. C'est maintenant ou jamais !