Congo-Kinshasa: Dossier fraude électorale, RDC - La Coalition des Femmes Candidates encourage Firmin Mvonde à frapper

La Coalition des Femmes candidates aux élections générales de 2023 a saisi, ce mardi 9 janvier 2024, le Procureur Général près la Cour de cassation Firmin Mvombe, pour exiger des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour, entre autres, fraude électorale, vandalisme, usage abusif des services de l'Etat, détention illégale des dispositifs électroniques de vote.

Dans sa lettre ouverte déposée au Parquet Général près cette haute Cour, dans la commune de la Gombe, cette structure appelle à l'identification systématique des personnes qui seraient de loin ou de près impliquées dans cette affaire pour plus de lumière.

«Nous, membres de la coalition des femmes candidates, nous sollicitons auprès de votre autorité à aller au-delà en identifiant tout autre personne impliquée dans cette fraude massive visant à discréditer le processus électoral. Au regard des images diffusées dans les réseaux sociaux, nous vous demandons d'enquêter suffisamment les cas non révélés par la CENI et de poursuivre toutes les personnes impliquées dans la commission de cette forfaitaire », souligne cette structure, dans sa correspondance.

Pour Bernadette Kamango, représentante de cette coalition, cette démarche est de pouvoir encourager le procureur dans son action afin que le droit puisse être dit et promet de suivre de près la suite des évènements. Pour sa part, la coordonnatrice du Réseau des femmes leaders pour l'accès à la parole, Grâce Ngyke, estime qu'il y a une chaine de complicité dans cette fraude.

%

«Le réseau des femmes leaders pour accès à la parole a accompagné les femmes candidates en ce jour pour marteler afin que le procureur général de la république puisse approfondir ces enquêtes parce que nous estimons qu'il y a une chaine de complicité raison pour laquelle nous voulions une enquête approfondie par rapport à la chaine de complicité des personnes qui ont livré des machines aux candidats», a-t-elle indiqué, dans l'espoir d'une suite favorable à leur.

COALITION DES FEMMES CANDIDATES DES ELECTIONS GENERALES 2023

LETTRE OUVERTE ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE

Kinshasa le 09 /janv./2024

OBJET : Remerciement et appel à l'action concernant les récentes mesures prises en réponse à la fraude électorale par la CENI

A Monsieur le Procureur Général de la République

Copie pour information :

Au Président de la République ;

Au Ministre de la Justice et Grade des Sceaux ;

Au Ministre du Genre, Famille et Enfant ;

Au Président de la CENI ;

Monsieur le Procureur Général,

Nous, femmes candidates aux élections générales de 2023, de toutes tendances politiques confondues et indépendantes, exprimons notre approbation et profonde reconnaissance à votre autorité pour les mesure prises, suite à l'annonce de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) portant annulation des suffrages totaux obtenus par 82 candidats députés nationaux et provinciaux accusés de fraude électorale. Votre instruction à la Direction Générale de la Migration (DGM) d'interdire la sortie du territoire à ces 82 candidats est une étape cruciale pour garantir la crédibilité de notre processus électoral.

Nous saluons également votre décision de saisir les cas révélés par la Centrale Electorale pour approfondir les enquêtes. Cependant, nous, membres de la coalition des femmes candidates, nous sollicitons auprès de votre autorité à aller au-delà en identifiant toute autre personne impliquée dans cette fraude massive visant à discréditer le processus électoral. Au regard des images diffusées dans les réseaux sociaux, nous vous demandons d'enquêter suffisamment les cas non révélés par la CENI et de poursuivre toutes personnes impliquées dans la commission de cette forfaiture.

Nous vous assurons de notre engagement à suivre de près l'évolution de ce dossier et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour promouvoir le respect de l'Etat de droit en République Démocratique du Congo afin de garantir la paix sociale et la transparence du processus électoral. Nous croyons fermement en l'importance de préserver le principe de justice et d'équité chèrement acquis de notre démocratie et en la nécessité de tenir les responsables de fraude électorale pour rendre justice à notre peuple.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Procureur Général de la République, l'expression de notre plus haute considération.

Signature de la Représentante de la coalition des Femmes Candidates Kamango Lote Bernadette