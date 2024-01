Congo-Kinshasa: Félicitations adressées à Félix Tshisekedi, Elections 2023 - Marie-Claire Mutanda s'exprime ouvertement !

*Madame Marie-Claire Mutanda Mikobi Mbayo, candidate N°112 à la députation nationale, dans la circonscription électorale de Mweka, dans l'espace Grand Kasaï, a, au cours d'une interview accordée au journal La Prospérité, vendredi 29 décembre dernier. Cette dernière a salué la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, pour la tenue effective des élections en RD. Congo, avant de dénoncer avec véhémence le comportement de certains candidats députés qui ont acheté la conscience des électeurs avec de l'argent. Durant cet entretien, elle a également salué le Président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa réélection, et lui a adressé ouvertement la demande de travailler, cette fois-ci, avec plus de gens qui ont de l'amour pour ce pays.

"J'ai vu la façon dont le Président Kadima et toute son équipe de la commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ont travaillé d'arrache-pied, pendant des mois, pour que le pays puisse avoir des élections crédibles, inclusives et transparentes, alors que plusieurs n'y croyaient pas. C'est à louer dans un pays où beaucoup reste à faire en termes de qualité, performance, etc. J'étais dans le Congo profond, à Mweka. J'ai assisté au déploiement de matériels et du personnel. Et même la livraison des macarons des témoins qui s'en est suivie", a déclaré Marie-Claire Mutanda.

%

Elle a déploré, par ailleurs, une série de déficit d'infrastructures constatée dans la contrée de Mweka : "il y a lieu de noter que les routes de Mweka ne sont pas accessibles. Il n'y a pas de réseau téléphonique. Un véritable trou noir ! J'aurais d'ailleurs souhaité qu'à ces endroits, comme dans le groupement de Maluku, la CENI déploie prioritairement du matériel pour la date du 20 décembre, hélas ! Certains ont ouvert les bureaux à 19 heures et d'autres tôt le matin du 21 décembre...

Mais ce qui est déplorable, ce sont des coups montés. Avant même l'arrivée des machines, les députés voleurs, n'ayant plus confiance en eux, ont activé le sceptre de la tricherie. Ils ont séquestré les bureaux de vote dans la plupart de cas, se bagarrant entre eux sans scrupule, empêchant que la population aille aux urnes voter à 100 % Fatshi, pour que leurs mercenaires prennent possession des bureaux de vote. J'ai aimé qu'il y ait le GPRS pour enlever tout ce qu'ils ont fait. Bref, il y a eu de la triche sur l'ensemble du pays à cause de ces gens mal rodés d'une certaine époque", a-t-elle fait savoir.

Avant de rajouter : "je suis contente parce le Président Tshisekedi va être élu. Mais, va-t-il travailler avec des brigands sans morale ? Néanmoins, on avait nos témoins, on suivait la situation. La population, bien que pauvre, a refusé des billets verts. D'autres prenaient et ne les votaient pas. Une véritable révolution, une conscientisation louable dans l'espoir que cela aille grandissant. Ils auront donc compris que le règne des antivaleurs de Kanambe appartient au passé."

S'agissant de la publication des résultats partiels des candidats par la CENI, elle a indiqué qu'elle a beaucoup de compassion pour la CENI. Car, dit-elle, "pendant les élections, il y a eu des agents véreux qui ont été achetés à coup de billets verts aussi."

"J'étais déçue d'apercevoir certains dans des postures déplorables, réclamant de l'argent, parfois avec la complicité de certains chefs locaux. Quoiqu'il en soit, face à toutes ces réalités, nous attendons des résultats qui prennent en compte tous ces abus. Nous allons engager la jeunesse et notre base qui a été dénie de son pouvoir le plus inaliénable, pour exiger ce qu'il faut. On ne doit pas encore attendre 5 ans pour voir revenir ces mêmes gens sans scrupule avec leurs billets verts amassés à la sueur de toute la population. Ils ont pensé qu'au prix de 1.000 ou 2.000 FC ils pouvaient acheter tous les électeurs. Grosso modo, il s'est agi d'une expérience qui me donne encore de la hauteur. D'autres ne méritent pas d'être le représentant de mon peuple car, même du plus profond de leur sommeil, la conscience le leur reproche. Le mouvement du changement est lancé ; il ne reculera pas. Ils n'iront plus s'asseoir 5 ans et revenir poser les mêmes bévues », a-t-elle clamé.

Concernant la problématique de l'annulation de ces scrutins, une proposition initiée par les Opposants, elle a souligné que l'Opposition n'a pas cru en ces élections dès le départ. Pour elle, l'Opposition est parmi beaucoup de ces voleurs qui ont essayé de tricher de partout.

"Je parle ici de l'opposition présidentielle, qui a vu au grand dam Fatshi gagner. Les autres se sont jetés curieusement dans l'Union Sacrée de la Nation... Même ceux qui les soutiennent du dehors ou du dedans doivent être malades. Fatshi est aimé et sera réélu. On devrait d'ailleurs découpler ces élections car il en est qui viennent salir l'image du président. Il faudra avoir un peu de coeur pour notre pays", a-t-elle précisé, avant d'ajouter : "le Congo n'a pas besoin de refaire cet exercice des élections qui nous consomment des centaines de millions d'argent, qu'on devrait déverser vers le développement du peuple. On doit voir ce qui est prioritaire pour nous. Ils sont prêts à tout. Kadima ne pouvait pas être partout dans les urnes. J'étais à Mweka sans être partout à Mweka. Kadima était pratiquement seul avec en face de lui ceux qui sont préoccupés par leur ventre. Ils sont prêts à vendre leur âme au diable..."

Pour clore, elle a salué la CENI pour avoir installé l'application du GPRS dans les dispositifs électoraux, car estime-elle, "le GPRS a permis de dénicher certains de ces voleurs". Elle a, à la même occasion, félicité tous les électeurs pour leur engagement et détermination par rapport à ces élections. "Ils ont compris qu'il faut être de père et de mère. Nous croyons que ceux qui ont les mains propres vont être rémunérés pour cela. La base, nous l'avons. Notre mouvement de redevabilité est en marche avec tous les frères africains", a-t-elle conclu.