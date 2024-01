Congo-Kinshasa: Tous pour la consolidation des acquis et l'Etat de droit en RDC, Haut-Katanga - Jacques Kyabula joue, Félix Tshisekedi gagne !

Durant toute la période de campagne électorale, même peu avant, la province du Haut-Katanga, dans toute sa globalité, s'était muée en un véritable bastion du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Toute la population ne jurait que sur la consolidation des acquis en République démocratique du Congo. La moisson était extrêmement abondante. La mobilisation était bel et bien générale. La ville de Lubumbashi aura adhéré à la vision d'un Congo fort, uni et prospère avec une digne fils du pays à sa tête.

C'est ici que celui que l'on surnomme affectueusement Fatshi béton a obtenu le plus de suffrages au niveau du Haut-Katanga, grâce à l'Autorité urbaine et à son parti politique, l'Alliance pour la Rupture et le Développement (ARDEV). L'Opposition, essouflée, était complètement renvoyée dans les cordes, comme partout ailleurs. Les résultats obtenus par le dossard 20 à la Présidentielle du 20 décembre 2023, tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et confirmés, définitivement, par la Cour Constitutionnelle, pas plus tard qu'hier, mardi 09 janvier 2024, l'ont suffisamment attesté. Et donc, sans surprise, ni inquiétude, Félix Tshisekedi rampile. Son bail a été renouvelé au Palais de la Nation. Le Haut-Katanga a épousé sa vision. Le peuple congolais lui a réitéré toute la confiance dans l'espérance des lendemains meilleurs. Voici un nouveau départ. Un quiquennat de tous les enjeux.

C'est sans aucun doute un pari gagné pour Jacques Kyabula Katwe, qui aura mis toutes les batteries en marche, sous le label de l'Union Sacrée de la Nation, à Lubumbashi-ville, comme sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga, pour une victoire écrasante du Président Félix Tshisekedi. On reconnaitra ses multiples actions et réalisations engagées, depuis son avènement aux commandes, pour vendre la vision du Commandant suprême, qui veut placer le peuple congolais au centre de toutes préoccupations durant son passage à la tête du pays.

Dans son message de félicitation adressé récemment, le Gouverneur Jacques Kyabula a saisi l'occasion pour réaffirmer sa détermination à accompagner la vision du Président de la République. Cette victoire est également celle du Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde et de Dany Banza, qui se sont sérieusement divisés en morceaux pour mettre tous les congolais d'accord, après des efforts inlassables entrepris lors du premier mandat de Félix Tshisekedi.