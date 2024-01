Afrique: Les équipes de la CAN 2024 accueillies en fanfare à leur arrivée en Côte d'Ivoire

J-3 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le pays hôte est dans les derniers préparatifs. Les touristes, les supporters et les équipes de football affluent chaque jour : les organisateurs attendent 1,5 million de visiteurs, et promettent une « CAN de l'hospitalité ».

Polo rouge et petite valise à la main, les joueurs du Mozambique s'engouffrent lentement dans un bus. Ils sont accueillis par une pluie fine et l'éléphant Akwaba, la Mascotte de la CAN 2024.

Aux percussions, de jeunes musiciens exécutent des musiques de l'est de la Côte d'Ivoire. Une manière, selon eux, de souhaiter la bienvenue. « C'est le peuple Abron qui accueille les invités qui viennent. On a exécuté la danse de la biche royale, le kété. Et toutes ces danses, en principe, expriment la grandeur d'un être chez nous », explique Tan Koffi Yannick Désiré, ayant participé à l'accueil.

« Ambiancer » l'aéroport

Les majorettes de la compagnie l'Étoile filante prennent le relai : les danseuses veulent voir des stars du foot et « ambiancer » l'aéroport. « Nous ne sommes pas trop football, mais on connait quelques joueurs : Sadio Mané ; avec le crush des Ivoiriens, [Sébastien] Haller ; Mohamed Salah et puis [Achraf] Akimi aussi, énumère Laurène, une danseuse. On va danser, sourire, les ambiancer et tout. »

Discrètement, une poignée de volontaires recrutés par le Cocan (Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations) rangent les valises des joueurs dans le bus. « Il faut accueillir les joueurs pour les aider. On n'attend rien en retour. On veut juste leur montrer cet accueil chaleureux qu'on peut donner, pour qu'ils repartent avec un sourire », assure Samuel Tobi.

Même accueil réservé quelques heures plus tard aux Pharaons. Les Lions de la Teranga, quant à eux, ont atterri à Bouaké, dans le centre du pays.À lire aussiCalendrier et résultats de la CAN 2024